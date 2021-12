Legendarni hrvatski reprezentativac, nekadašnji Dinamov nogometaš, kasnije član Milana, Dario Šimić, dobio je važnu funkciju u hrvatskom prvoligašu, NK Lokomotivi.

Lokomotiva je na skupštini održanoj u srijedu imenovala novog predsjednika, Miroslava Gluhinića koji je naslijedio Tina Doličkog, koji je nažalost preminuo prije nekoliko mjeseci. Dolički je 12 godina, sve do svoje smrti, bio predsjednik kluba, a sada će njegovu ulogu dobiti liječnik, specijalist ortopedije i nekadašnji tajnik pri Ministarstvu zdravstva, te višegodišnji šef liječničke službe u Lokomotivi, Gluhinić.

Međutim, promjena je bilo i u skupštini kluba jer u nju su sada ušli Dario Šimić, Mirko Bogdanović i Tonći Utrobičić. Dakako, najzanimljivije je upravo to što je šef Nogometnog sindikata Šimić, čiji je sin ovoga ljeta ostvario rekordan transfer iz Lokomotive u Salzburg, donedavno govorio o Lokomotivi u dosta negativnom kontekstu.

Kako je govorio o Dinamu i Lokomotivi

Šimić je prije nekoliko godina, odnosno 2017. godine kada se kandidirao za mjesto predsjednika HNS-a, bio jedan od glavnih zagovornika promjena u Dinamu i u hrvatskom nogometu. Evo kako je Šimić, u doba kad se borio za promjene u hrvatskom nogometu, žustro govorio o odnosu Lokomotive i Dinama.

"Odnos Dinama i Lokomotive je na strašna stvar i to bi se na neki način trebalo riješiti, da ljudi o tome više ne razmišljaju. Jedan klub je fakturirao Dinamu 350 milijuna kuna, a drugi klubovi nemaju ni 7-8 milijuna. Mislim da je tu jasno kakve su mogućnosti", rekao je svojevremeno Šimić u intervjuu za Večernji list.

Pričao je o istoj toj temi i za 24sata:

"Žao mi je što to nitko dosad nije rješavao. To je jedna velika anomalija koja narušava povjerenje hrvatskog nogometa, ja je ne bih dozvolio, riješio bih je sigurno. Ovako, ne znam, pitajte to Šukera je li to normalno, da cijela Hrvatska priča o odnosu Lokomotive i Dinama. Svjestan sam da Lokomotiva odlično radi s mladim igračima, na kraju i moje dijete igra za Lokomotivu. S druge strane, moramo skinuti svaku sumnju s regularnosti natjecanja. U suprotnom odvlačimo ljude od nogometa i pitanje je kad će cijeli sustav pasti. Pratit ćemo posudbe igrača, je li normalno da ima toliko posudbi, pa da igraju protiv ovih ili onih klubova. Sve ćemo pratiti da bi otklonili i najmanju sumnju za regularnost", govorio je prije tri godine Šimić koji sada, očito promijenio mišljenje ili više ne smatra da su odnosi Dinama i Lokomotive sporni.