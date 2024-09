Novi trener Dinama glavna je sportska tema ovih dana. Sergej Jakirović u četvrtak je dobio otkaz, a premda se brojna velika imena kreću po medijima, Dinamo još nije našao trajno rješenje za trenersku klupu. Vremena je sve manje, sljedeća europska utakmica protiv Monaca je za manje od dva tjedna. O cijeloj situaciji u Dinamu razgovarali smo s Danielom Šarićem, bivšim vatrenim i igračem zagrebačkih Plavih.

Koja je vaša reakcija na smjenu Jakirovića? Smatrate li je dobrom odlukom?

"Teško mi je iz ove perspektive biti pametan i nešto govoriti je li ispravno ili ne. Ima ljudi koji o tome odlučuju i vjerojatno su zaključili da u ovome trenutku trebaju neke promjene. Budućnost će pokazati je li to ispravna odluka. Teško je bilo očekivati da Dinamo u Münchenu napravi pozitivan rezultat. Razlika u kvaliteti je ogromna, premda je poraz od 9-2 pretjeran. Poraz od Hajduka vjerojatno je inicirao Dinamovu odluku."

Nije tu stao...

"Mislim da se općenito u hrvatskom nogometu te promjene događaju prebrzo. Treba imati malo kontinuiteta i strpljenja. Je li smjena Jakiroviću dobra odluka ili nije? Nemaju spremnoga trenera, ne znam što se događa u klubu pa je teško reći. Očito su odlučili da je to ispravna odluka."

Brojna imena protežu se po medijima kao kandidati za klupu Dinama. Tu su neka velika imena poput Nike Kovača i Edina Terzića. Koliko je to realno?

"To nisu realne opcije zbog financijskih razloga. To su treneri koji su radili u velikim klubovima i s visokim plaćama. Mislim da to Dinamo ne može platiti."

Kakav bi profil trenera bio najbolji za Dinamo?

"Teško je reći. Pa Jakirović je prije tri tjedna imao božanski status. Ušao je u Ligu prvaka, velik se iznos osvojio. Nakon loše prošle sezone uspio je osvojiti i prvenstvo i kup. Trenerski posao je čudan. Danas si na vrhu, a sutra više ne vrijediš ništa. Nezahvalno je komentirati profil trenera koji odgovara Dinamu. Rezultati su ti koji odlučuju o svemu, bez obzira na kvalitetu trenera. Ako se dogodi neki težak poraz ili dvije tri lošije utakmice brzo dolazi do smjene. Dinamo ima dominantnu ekipu što se tiče HNL-a, ali u Ligi prvaka će im biti jako teško. Ima dosta klubova s većom kvalitetom, ali Dinamo može osvojiti koji bod", zaključio je nekadašnji igrač Dinama.