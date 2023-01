Dani Olmo i Joško Gvardiol imaju sličan nogometni put jer obojica su u Leipzig stigli iz Dinama, pa je Španjolac otkrio Nijemcima zašto je branič Vatrenih tako poseban nogometaš.

"Za mene on nije nikakvo iznenađenje, znam što on može. Hrvatska je isto jako dobra momčad. On je samo pokazao svijetu što radi tu u Bundesligi. Jako sam sretan što je to sve bilo jako dobro za njega", rekao je Olmo pa dodao:

"Joško je tih, ponekad čak i smiješan, voli se šaliti, ali miran je, voli raditi, pametan je i zna što mora činit da uspije. Još je mlad i mora još dosta napredovati, za njega sada nema granica."

Olmo ističe da je već u Dinamu vidio Joškov potencijal.

"Znam ga otprije iz Dinama, tad nismo igrali puno zajedno jer je bio premlad, a znao sam ga nekad i koristiti da poboljšam svoj hrvatski, sada je moj prijatelj. Već se u Dinamu vidio njegov veliki potencijal i kakav je to igrač iako je imao 17-18 godina. Kad sam otišao, došlo je njegovo vrijeme. Počeo je biti standardan igrač i onda smo ga doveli."