Lionel Messi na stolu ima ponudu iz Saudijske Arabija prema kojoj bi u tri godine u Al Hilalu zaradio 900 milijuna eura.

U prijevodu Argentinac bi zarađivao 300 milijuna eura po sezoni, čime bi nadmašio Cristiana Ronalda koji u Al Nassr zarađuje 'samo 200' milijuna.

Da žele Messija, potvrdio je izvršni direktor Al Hilala Fahed Al-Mofarij.

"Sve je identično kao kod potpisa Cristiana Ronalda. Ne radi se o klubu i igraču, već je interesu kompletne države", rekao je Al-Mofarij pa dodao:

"Dolaskom Messija i Ronalda napravio bi se veliki iskorak, ne samo za naš klub, već za kompletnu Saudijsku Arabiju."

Messi ugovor s PSG-om ima ugovor do kraja sezone, a već neko vrijeme se piše da je dogovorio novi, no do potpisa još nije došlo.