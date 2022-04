Prije točno 11 godina odigrana je prva utakmica četvrtfinala Lige prvaka između Intera i Schalkea. Milanski klub je igrao kod kuće, a Schalke je priredio jedno od najvećih iznenađenja tog dana.

Nijemci su slavili s 5:2 u gostima, iako je Inter poveo već u prvoj minuti susreta i to pogotkom kakav se rijetko viđa. Strijelac je bio legenda srpskog nogometa Dejan Stanković, a pogodak je to koji Manuel Neuer i dan danas pamti.

Naime, Cambiasso je poslao jednu dugu loptu prema Militu, Neuer je u svom stilu istrčao s gola i glavom izbio loptu prema centru, ali je ona došla točno do Stankovića. Ovaj ju je opalio iz prve i prekrasnim volejem zabio za 1:0.

Neuer će ga pamtiti

Pogodak je to koji možemo svrstati u ponajbolje u povijesti Lige prvaka, pogodak koji će Neuer pamtiti do kraja karijere. Poznato je da Nijemac voli izletjeti na loptu i tako pokazati da pomno prati sve što se događa na terenu, ali ovakav ishod sigurno nije očekivao.

Schalke je u 17. minuti došao do izjednačenja, a strijelac je bio Joel Matip. Diego Milito je u 34. minuti vratio Inter u vodstvo, a prije poluvremena, Schalke je stigao do novog izjednačenja, a strijelac je bio Edu. U 53. minuti za potpuni preokret zabija Raul, na 4:2 povisio je Ranocchia autogolom, a u 75. minutni je konačan rezultat postavio Edu svojim drugim pogotkom.

U uzvratnom susretu je Schalke ponovno slavio, ovoga puta s 2:1 i tako se plasirao u polufinale Lige prvaka. Strijelci su bili Raul i Höwedes, dok je za Inter bio precizan Thiago Motta.