U sinoćnjem susretu 6. kola Prve HNL Dinamo je na stadionu u Maksimiru svladao Lokomotivu sa 1-0 (0-0). Jedini pogodak na utakmici postigao je Mislav Oršić (77).

Mrtvi zicer lokosa

Nakon teškog poraza u Moldaviji prije četiri dana, Dinamo je protiv Lokomotive odigrao skromnu utakmicu, tek toliko da upiše tri boda protiv neambicioznog protivnika, koji je u posljednjim sekundama mogao i šokirati domaćina ali je Arber Hoxha promašio "mrtvu" šansu. Ostao je neometan na sedam metara od domaćeg gola, ali pucao je ravno u Dinamovog golmana Dominika Livakovića.

Trener Dinama Damir Krznar kazao je kako je ovo izuzetno važna pobjeda iz mentalnog aspekta.

"Prvo poluvrijeme jako slabo i to moramo i možemo priznati. Nismo uspjeli u začetku, u stvaranju napada napraviti neke stvari koje bi nam omogućile da ulazimo u komotne završnice, mislim da smo svega imali jedan ili dva udarca. S druge strane, veseli reakcija nakon poluvremena, izvedba u drugom poluvremenu gdje smo morali promijeniti sustav da bismo lakše ulazili iz prve u drugu zonu", izjavio je Damir Krznar i nastavio:

'Dobili smo prostora za Ivanušeca i Majera'

"To nam je pošlo za nogom, dobili smo dosta prostora za Ivanušeca i Majera u međuprostorima i to je rezultiralo s nekoliko vrlo dobrih šansi, udaraca i ulazaka u tu zonu. I na kraju Oršin gol koji nas je ponovno vratio u stabilnost same utakmice i u mentalnom dijelu na put pobjednika. Nadam se da ćemo na njemu i ostati".

Slijedi u srijedu uzvratni susret Playoffa Lige prvaka u Maksimiru protiv Šerifa. Plavi love čudo, jer su u Tiraspolu pali 3:0...

"Brzo je, svaki treći dan utakmica. U srijedu je jako bitna, vjerujemo da u njoj možemo napraviti podvig. Nemamo vremena nešto posebno vježbati kroz prijateljsku utakmicu. Nadamo se, s prepunim tribinama i ovim putem pozivam gledatelje da budu uz ovu momčad. Ona to zavrjeđuje. Da joj pruže potporu u teškim trenucima. Sigurno će ih tijekom utakmice biti, ali svi vjerujemo i nadamo se da ćemo na kraju slaviti", završio je Damir Krznar.