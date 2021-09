U susretu 2. kola H skupine Europske lige Dinamo je na gostovanju u Belgiji pobijedio Genk sa 3-0 osvojivši prve bodove u skupini. Modri su sjajno ušli u susret i poveli su već u 10 minuti golom Luke Ivanušeca. Bila je to brza kontra hrvatskog prvaka. Ademi je iznio loptu uposlivši Čopa koji je produžio do Oršića, a ovaj vratio Ivanušecu koji je iz blizine zabio za 1-0.

Dinamo je u 36. minuti bio korak i do drugog gola, no Oršić je pogodio vratnicu. Tri minute kasnije uzvratio je i Heynen, no i on je pogodio okvir gola.

U posljednjim trenucima prvog dijela Dinamo je povećao prednost. Toma je u kaznenom prostoru udario Čopa, finski sudac je provjerio snimku sporne situacije pokazavši na bijelu točku. Bruno Petković je bio siguran za velikih 2-0 nakon prvog poluvremena.

Genk je na otvaranju drugog dijela pojačao pritisak, no Dinamo je prelomio utakmicu u 67. minuti. Vratar Vandevoordt je promašio jednu loptu, nakon čega je Munoz povukao Oršića u gol prilici skrivivši kazneni udarac, a pritom je dobio i crveni karton. Petković je sigurno realizirao jedanaesterac za 3-0.

Dobri u obrani i kontri

"Bez obzira na rezlultat, Genk je izuzetno dobra i napadački potentna momčad. Bili smo sretni i spretni i anulirali opasnosti, dobro smo sve rješavali u obrani i izlazili odlično u kontre. Nakon vodstva sve je bilo lakše. Vratili smo se u 4-2-3-1 formaciju, trebao nam je jak izlazak iz bloka", rekao je trener Dinama Damir Krznar nakon utakmice.

"Veseli što smo uhvatili priključak u grupi, svaka nova utakmica je izazov, a mi imamo još četiri utakmice do kraja. Još imamo jedno gostovanje i bilo bi se lijepo vratiti s punim plijenom. Mi moramo samo gledati sebe i dobro se pripremiti", dodoa je.