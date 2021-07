Nogometaši Dinama će, ako prođu ciparsku Omoniju, u 3. pretkolu Lige prvaka igrati protiv pobjednika dvoboja između Legije iz Varšave i estonske Flore iz Tallinna, odlučeno je u ponedjeljak na ždrijebu u sjedištu Uefe u Nyonu.

Prve utakmice 3. pretkola LP na rasporedu su 3. i 4. kolovoza, a uzvrati 10. kolovoza. međutim, prije te utakmice Dinamo u 2. pretkolu igra protiv Omonije. U utorak na stadionu Maksimir, a uzvrat je 27. srpnja u Nikoziji.

"Izuzetno zahtjevan protivnik s vrlo iskusnim igračima i trenerom koji zna igrati na rezultat. Očekujemo rovovsku bitku, ali i dalje je uloga favorita na nama", rekao je trener Dinama Damir Krznar dan prije prve utakmice. Osvrnuo se i na poraz od Slaven Belupa na otvaranju HNL-a.

Težak poraz

"Nijedan poraz nije dobrodošao. Nama je stigao prvi put u prvom kolu. Ono što je dobro u svemu tome je što je nova utakmica brzo. I da smo pobijedili zaboravili bi već istu večer. Ovo je sport, tu su svi rezultati mogući, nama je zadatak analizirati i detektirati probleme", rekao je i najavio promjene u sastavu.

"Bit će dosta promjena, igrali smo u kombiniranom sastavu, ali da bi zadržali igrače zdravima. Morali smo to napraviti, da nisam vjerovao tim igračima, ne bih ih stavio, ali vjerovat ću im i danas i sutra, samo ono što nije bilo dobro je pristup. Tu je odgovornost ista na meni i na njima", poručio je pa se osvrnuo na igru Omonije.

Opasni u napadu

"Omonia ima karakteristično otvaranje igre, ulazak iz druge u treću zonu, tu su vrlo dobri i kreativni. Jučerašnji trening smo posvetili limitiranju njihovog napada", rekao je pa je progovorio u vrućini na Cipru, koja se spominje ovih dana.

Priča se o paklenoj vrućini

"U svakoj utakmici pokušavamo čim prije riješiti stvar i dokrajčiti protivnika što lakše. Potenciranje vrućine daje kontraefekt i daje mojim igračima alibi koji ne volim. Vrućina, snijeg, kiša, po svim uvjetima nogomet se igra i oni moraju odgovoriti. Ne bih spominjao uvjete kao olakotne okolnosti, Omonia je to tako izabrala smatrajući da će joj pomoći, ali i to možemo pretvoriti u motiv. Svi nogometaši moraju biti sposobni odgovoriti. Omonia je momčad koja zna igrati na rezultat. Čekat će i probati nas navući te iz kontranapada nas iznenaditi. Ako budu hrabriji, onda će nas i napasti. Omonia je dobar i respektabilan protivnik, ali mi smo bolji i to moramo potvrditi", poručio je Krznar.