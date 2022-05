Nogometaši Hajduka zadržali su izglede za osvajanje naslova prvaka Hrvatske, prvog nakon 2005. godine, 3:1 domaćom pobjedom protiv Istre 1961 u susretu pretposljednjeg, 35. kola.

Neopterećeni gosti iz Pule poveli su preko Mahmouda Abdallahija (15'), ali Hajduk je preokrenuo s dva gola Marka Livaje (45+2'-11m, 51'-11m) iz kaznenih udaraca, da bi konačni rezultat postavio Filip Krovinović (53').

Garcia: 'Mi igramo za sebe'

Trener Istre Gonzalo Garcia nakon utakmice je prokomentirao poraz od Hajduka.

"Mislim da smo odigrali vrlo dobro prvo poluvrijeme. Hajduk nije imao baš prilika. Imali smo utakmicu pod kontrolom. Ponosan sam što smo u drugom dijeli bili organizirani, borili smo se", rekao je Garcia, a zatim odgovorio na pitanje je li ih stimulirao Dinamo.

"Ne, tisuću posto. Moji igrači ne trebaju stimulaciju. Igramo za sebe."

Odgovorio je i na pitanje može li Šibenik zaustaviti Dinamo.

"Hajduk je osvojio dosta bodova u posljednjih 20 utakmica, a sada ovisi o jednoj utakmici. Iskreno, mislim da će Dinamo uzeti titulu, ali nogomet je lijep."

Dambrauskas: 'Neću ići u Šibenik'

Trener Hajduka, Valdas Dambrauskas bio je zadovoljan nakon pobjede protiv Istre.

"Neću ići u Šibenik sutra, gledat ću na televiziji. Sutra nas čeka trening. Čekaju nas dvije utakmice do kraja sezone. Pogodak koji smo primili je trenerova odgovornost. Od prvog dana kada sam došao rekao sam igračima da želim igru. Malo smo promijenili momčad nakon Rijeke. Imali smo nekoliko igrača koji su imali problema s ozljedama. Nikola Kalinić je tek jučer trenirao. Mikanović je isto imao problema. Zato smo se odlučili na rotacije."

Upitan bi li Hajduk bio uvjerljivo prvi da je on tu od početka sezone, Dambrauskas je rekao:

"Ne bih o tome spekulirao. Nitko to ne može znati, to je u Božjim rukama. Veliki kredit ide igračima. Dosta su se žrtvovali. Sjajna su grupa igrača."

Komentirao je i Hajdukove posebne navijače

"Ne znam s čim usporediti ovaj klub. Znate u kojim sam klubovima radio. Neki imaju dobre igrače, predsjednike, ali ove navijače ne mogu usporediti s ničim."

Hajduku potrebna pomoć Šibenika

Ovom pobjedom Hajduk je stigao do 72 boda, jednog manje od vodećeg Dinama, koji u nedjelju gostuje kod Šibenika te je i dalje u igri za osvajanje naslova. No, za to im je potrebno da Dinamo u nedjelju ne pobijedi na Šubićevcu. U tom slučaju o prvaku bi se odlučivalo u izravnom dvoboju Dinama i Hajduka u posljednjem kolu u Zagrebu. No, ako Dinamo pobijedi, već će u nedjelju osigurati naslov, pa će derbi u posljednjem kolu biti revijalnog karaktera.