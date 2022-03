Nogometaši Hajduka i Dinama u derbiju su 27. kola Prve HNL na Poljudu odigrali 0:0.

U odličnom ambijentu ispunjenog Poljuda dva najpopularnija hrvatska kluba odigrala su ne pretjerano kvalitetan dvoboj s malo prilika za pogodak.

Ovakvim ishodom derbija zasigurno je zadovoljniji Dinamo koji je zadržao pet bodova prednosti u odnosu na Hajduk. Trenutačno je Dinamo vodeći na ljestvici s 54 boda, jednim više od drugog Osijeka, a dva od treće Rijeke, dok je Hajduk na 49 bodova.

Dambrauskas: 'Sve smo dali, ali to nekada nije dovoljno'

Nakon derbija svoj komentar utakmice za Arenu Sport dao je trener Hajduka, Valdas Dambrauskas.

"Mislim da bih bio loš trener da sam zadovoljan današnjim rezultatom i jednim bodom. Čak i da smo igrali pred praznim stadionom ne bih bio zadovoljan. Igrali smo protiv prvaka i protiv najboljeg tima i nismo uspjeli zabiti. Stvarno mislim da su moji igrači sve dali, ali sve nekada nije dovoljno. Čak smo im i dali loptu u nekim trenucima, ali dobivali smo duele i otvarali smo prostor. Kontrolirali smo dobar dio utakmice, ali nedostajalo nam je malo magije naprijed", rekao je Valdas Dambrauskas pa dodao:

"Dinamo je odličan tim i treba izdržati 90 minuta. Nekada padneš, nekada izgubiš loptu i mislim da smo bili dobro pripremljeni za ovu utakmicu. Imali smo plan A, B, C, ali nije uspjelo. Još je deset utakmica do kraja prvenstva i to je puno bodova koje možemo osvojiti", zaključio je Dambrauskas.