Dan nakon velika tri boda u Slovačkoj hrvatska nogometna reprezentacija stigla je u Split. Ondje će u nedjelju predvečer odraditi prvi trening na Poljudu na kojem će u utorak od 20:45 ugostiti Sloveniju u zadnjoj utakmici ovog rujanskog ciklusa. U slučaju pobjede, Hrvatska bi sa 7 osvojenih bodova završila ovaj najteži kvalifikacijski dio na putu za SP u Kataru.

'Hvala izborniku na povjerenju. Emocije su velike'

Utakmicu su najavili Hajdukov igrač Marko Livaja i Ivica Ivušić, Osijekov golman koji se istaknuo vrhunskim obranama u Bratislavi u svom debiju za Hrvatsku.

"Hvala izborniku na povjerenju koje mi je dao. Emocije su naravno bile velike i ne mogu se samo tako potisnuti. Ostvario sam dječački san i stvarno je bilo sve predivno. Nije to za mene bila obična utakmica, značila mi je jako puni. Drago mi je što vam je izgledalo kao da sam rutiner. Obrane u završnici? Golman je ipak tu da nešto i obrani. Budem li branio protiv Slovenije, morat ću biti koncentriran, ali to je tako. To je golmanski posao, moj posao, tu smo da nešto obranimo. Drago mi je da sam ostvario dobar dojam, ali je najvažnije da Hrvatska nastavi pobjeđivati. Očekujem čvrstu utakmicu i siguran sam da će izbornik znati kako je postaviti. Očekujem i podršku tribina. Na Poljudu je uvijek fantastična atmosfera", kazao je Ivica Ivušić i nastavio:

"Ovdje je uvijek fantastična atmosfera, ljudi žive za nogomet i uvijek je lijepo igrati na Poljudu. Nadam se da će tako biti i u utorak. Znamo koliko za igru reprezentacije znači Luka Modrić i što njegov izostanak predstavlja, ali igrači koji su ovdje dat će sve od sebe da se to što manje primijeti", dodao je.

'Kvalitetnija smo momčad od Slovenije'

Marko Livaja mogao bi i protiv Slovenije dobiti priliku. Njegovi ulasci u utakmicama protiv Rusije u Moskvi i Slovačke u Bratislavi donijeli su Vatrenima dinamiku i energiju.

"Kvalitetnija smo momčad od Slovenije, moramo se tako postaviti i to pokazati na terenu. Kek je dokazano dobar trener, ali mi moramo biti koncentrirani na sebe i onda pobjeda ne bi trebala biti upitna", rekao je u najavi Livaja i dodao:

"Ne opterećujem se time hoću li biti starter, ja sam sretan što sam se vratio u reprezentaciju. To je izbornički posao. Ja sam tu da sto posto uđem u utakmicu i dam sve od sebe. Kvalitetniji smo od Slovenije."