Hrvatski reprezentativac i ključni igrač Intera, veznjak Marcelo Brozović, bit će u kadru momčadi za najveći talijanski derbi, okršaj Intera i Juventusa (nedjelja od 20.30).

Brozović se ozlijedio na susretu Hrvatske i Austrije u Ligi nacija prije mjesec i pol dana i tek se nedavno priključio treninzima Nerazzurra, a u nedjelju bi mogao prvi put zaigrati.

"Brozović je važan za nas i impresionirao me u ova tri dana kako je radio na treninzima. Mislim da neće početi utakmicu, ali vidjet ćemo kako će se susret odvijati i mogao bi ući u igru", izjavio je trener Intera Simone Inzaghi.

"On je za nas temeljan igrač kao i Lukaku i premalo se govorilo o njegovom izostanku jer su ga drugi igrači dobro zamijenili. No, on je jako važan", poručio je Inzaghi.

Brozovićev povratak velika je vijest za Inter, ali i hrvatsku reprezentaciju uoči Svjetskog prvenstva u Kataru.