Po povratku u Zagreb Zlatko Dalić dao je intervju za RTL, pa evo što o velikoj pobjedi u Parizu kaže hrvatski izbornik. S njim je razgovarao Boris Jovičić.

"Zaista sam zadovoljan nakon lošeg starta u Osijeku. Velika je stvar da napravimo ovakav podvig. Najveći dobitak? Karakter koji smo pokazali i veliko zajedništvo. Karakter je došao do izražaja, kad smo izgubili 3:0 i onda smo se vratili. Stisnuli su dečki zube nakon teške sezone. Pokazali su ono što nas je krasilo u Rusiji, jedna dobra defenziva, jedan dobar blok, organizacija. To smo pokazali u ove dvije utakmice gdje nismo primili niti jedan gol", počeo je i odgovorio na pitanje boji li se da ostane bez Modrića s obzirom na to koliko je važan.

"Luka će jednog dana prestati igrati. Mi moramo živjeti u periodu bez njega. Daj Bože da traje što duže i da vodi reprezentaciju na Euru 2024 godine i da to bude jedan fenomen. Kako on igra i u kakvom je stanju, rekao bih sve je bolji. Za mene je u ovom trenutku najbolji veznjak na svijetu", poručio je.

O najvećem problemu

"Puno smo radili sve ovo vrijeme i pratili igrače. Kad radimo popis igrača ne možemo pogriješiti niti u jednom igraču. Kvalitetu imamo, a kad smo takvi rezultat ne smije izostati", dodao je.

"Napad? Moramo tu biti još bolji. Imamo Budimira i Kramarića. Budimir je bio na visokom novu na agresiji, trci i borbenosti. Poznate su Kramine vrijednosti. Livaje i Muse nije bilo zbog bolesti. Rekao sam još prije da nam treba jedan pravi napadač", istaknuo je.

Koliko mu je sve ovo značilo nakon teških trenutaka i smrti oca?

"Bio je to za mene težak period. Stresan period. Skupili smo se i skupili snage. Samo momčad koja diše kao jedan može ovo napraviti. Nisam siguran da bi ijedna momčad na svijetu ovo uspjela izvući. Sad bih rekao da smo sami sebi otežali posao. Digli smo ljestvicu još jednu stepenicu više i opet će biti velika očekivanja. Od Eura prošle godine smo izgubili samo jednu jedinu utakmicu i to nije vrijedno zvižduka", završio je.