Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, gospodin Zlatko Dalić, i veznjak Mario Pašalić izašli su pred novinare u katarskoj Dohi i tamo održali medijsku konferenciju uoči prijateljske utakmice s Bugarskom.

Hrvatska je u prvoj utakmici priprema u Dohi remizirala sa Slovenijom 1:1, a sada će protiv Bugara igrati u potpuno drugom sastavu. Izbornik je, kao i uoči prve utakmice, otkrio medijima gotovo cijelu prvu postavu.

Protiv Bugara će istrčati sasvim novih deset igrača, a jedini koji će startati iz prve utakmice jest Duje Ćaleta-Car. Misteriozan je bio i oko pozicije desnog beka, ali odluku će kaže donijeti tijekom dana na treningu i moguće da će to biti Josip Juranović, ali ostaje opcija da igra i netko drugi.

Tko će igrati?

"Stoperi će biti Škorić, Vida i Ćaleta-Car, na lijevom boku Barišić, na desnom možda Juranović, iako će mu to biti onda druga utakmica. U veznom redu će biti Moro, Pašalić i Majer, a u napadu Vlašić i Livaja. Dvojbe jedino imamo s desnim bokom, ali neću vam reći o kome razmišljamo jer ćete oko toga raditi dramu... Na treningu ćemo riješiti tu situaciju, tko će i kako. Ćaleta-Car će igrati drugu utakmicu, ali mijenjat ćemo ga, a napravit ćemo još šest zamjena. Sve će ovisiti o događanjima na terenu. Što se tiče desnog beka, to još nismo odlučili, Vidjet ćemo hoće li to biti Juranović", pojasnio je Dalić na konferenciji u Dohi u ponedjeljak.

Dalić je, isto tako, nahvalio sve igrače koje su u Dohi i progovorio o toliko željenom zbližavanju, zajedništvu, kultu reprezentacije…

"Igrat ćemo sutra s drugom momčadi, drugačijom, ne po kvaliteti drugoj. Ovo je Hrvatska, svi smo prva ekipa! Imamo respekt prema Bugarskoj, ali želimo pobjedu i s njome završiti naš boravak ovdje", istaknuo je Zlatko Dalić