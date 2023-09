Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić objavio je popis nogometaša za utakmice protiv Turske i Walesa.

Izbronikov razgovor s Markom Livajom je urodio plodom, a u reprezentaciju se nakon dvije godine vraća i Josip Brekalo zbog problema s ozljedom.

"Naravno, Ivan Perišić će nam izuzetno nedostajati i kao igrač i kao jedan od lidera ove generacije, no to ne mijenja našu ambiciju da kroz ove dvije utakmice napravimo još dva velika koraka prema našem cilju, a to je plasman na EURO 2024. Odradili smo odličan posao u rujnu, ali sada nas čekaju dva najteža suparnika u skupini te moramo ponoviti tu razinu koncentracije, želje i kvalitetnog pristupa koji smo imali protiv Latvije i Armenije," istaknuo je Dalić.

"Imajući u vidu ozljede Perišića i Oršića, kao i činjenicu da je Ivanušec također načet, proširili smo opcije na krilima pozivanjem Brekala, koji tako dobiva priliku pokazati da zaslužuje ponovno biti dio reprezentacije, za što ima potrebnu kvalitetu. Više sam puta istaknuo da vrata reprezentacije nisu nikome zatvorena te da se svatko može igrama i reprezentativnim ponašanjem vratiti u ekipu", naglasio je izbornik.

Vatreni bi u slučaju dvije pobjede bili sigurni putnici za Europsko prvenstvo u Njemačkoj, a utakmica na OPUS Areni s Turcima bit će veliki ispit za našu vrstu, dok tri dana kasnije gostujemo u Cardiffu.

