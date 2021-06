Hrvatska nogometna reprezentacija odigrala je danas u prvom pripremnom nastupu uoči Eura u Velikoj Gorici protiv Armenije 1-1 (1-0).

Pogodak za Hrvatsku upisao je Ivan Perišić (23) u svom stotom reprezentativnom nastupu, dok je za Armence pogodio Wbeymar Angulo (72) moćno s nekih 18 metara, poput Neymara...

Mršavi remi

Bio je to prvi međusobni dvoboj Hrvatske i Armenije, te prvi nastup Vatrenih u Velikoj Gorici.

Hrvatska nije uspjela slaviti na startu priprema za kontinentalnu smotru koja počinje za 10 dana (protiv Engleza otvaramo natjecanje za 13), uporni i žilavi Armenci iskoristili su "teške noge" Vatrenih i ubilježili remi protiv svjetskih doprvaka.

Dalićevi izabranici igrali su ipak bolje od rezultata, ali zabrinjava posvemašnja neefikasnost i nepotrbno kompliciranje pred protivničkim vratima, pa umjesto više nego uvjerljive pobjede dostignut tej "mršavi" remi. Loša vijest za Hrvatsku je i ozljeda Josipa Brekala. No, prema prvim informacijama ne radi se o ničem ozbiljnom...

'Promašaji su nam se vratili'

"Nisam zabrinut, nisam nezadovoljan, OK puno smo promašili, vratilo nam se na kraju to. Nismo bili u završnici ozbiljni i koncentrirani. No, bit će to dobro na turniru, na Euru. Brejalo je ozlijedio gležanj ali nije opasno. Tretirali smo ga. Budimir je dobro, dva igrača nisu mogla ući, imali smo pravo na 6 izmjena. Inače, 4-2-3-1 je naša formacija, mislim da ćemo se tome vratiti, nećemo puno pametovati. Nikola Vlašić nije igrao zadnje 4 utakmice u Rusiji, pa je zato izašao na poluvremenu", kazao je nakon utakmice za kameru Nove TV Zlatko Dalić i nastavio:

'Na Euru ćemo biti pravi'

"Imamo tri utakmice na Euru, protiv Engleza ćemo trebati biti borbeni. Više nećemo raditi puno izmjena, danas smo zadnji put to radili. Nemamo pravo više na eksperimente. Nikad ja nisam pesimista, uvijek sam optimist. Nikad neću posustati, odustati, znam da ovaj rezultat vara ali bit ćemo pravi. Bili su malo jači treninzi, htjeli smo dobiti ali neće nas ovo pokolebati".