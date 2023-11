Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na EURO 2024. koji će se održati u Njemačkoj zahvaljujući 1-0 (1-0) pobjedi protiv Armenije u susretu posljednjeg kola.

Pogodak koji je Vatrene odveo na EURO postigao je Ante Budimir u 43. minuti.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Hrvatska će tako od 14. lipnja do 14. srpnja sljedeće godine po sedmi put nastupiti na Euru.

"Čestitao bih našim igračima na plasmanu, još jedan dobar i lijep rezultat. Ja uvijek kažem da plasman Hrvatske na veliko natjecanje jest uspjeh, a sve preko toga plus. Utakmica je bila teška, očekivao sam da ćemo lakše proći cijeli ciklus. Sad kad pogledamo, nervoza i stres dobro su došli. Meni da izađem iz komfora, ja sam rekao nakon te utakmice da nikad nisam bio jači i s više motiva. Protivnici nisu bili tko zna kakvi po kvaliteti, ali teške utakmice kao ova danas, stalno strepiš jer nisi dao drugi gol. Cilj je bio plasman, ostvarili smo ga i idemo na Euro gdje nas čekaju deseci tisuća hrvatskih navijača. Kao da idemo doma, opet se idemo boriti za Hrvatsku. Hvala dragom Bogu i navijačima koji su nas podržali, ovo je uspjeh svih nas", započeo je izbornik Zlatko Dalić na konferenciji za medije.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Dobio je i pitanje hoće li zapaliti svijeću na Kamenitim vratima.

"Bog pomaže onima koji vjeruju. Malo sam iscrpljen, svi smo, bilo je teško zbog strepnje za drugi pogodak pa da sve padne u vodu. Mislim da smo danas pokazali karakter, znao sam da će biti teško i očekivao sam da ćemo mi to malo drukčije rješavati u nekim situacijama. Vidio sam grč koji je bio prisutan, drugi gol bi ga izbrisao. Na kraju, sve se poklopilo i to je najvažnije. Moje četvrto veliko natjecanje, dva svjetska i dva europska prvenstva. Ponosan sam, za mene je to veliki uspjeh. Ja sam u Hrvatskoj ostao zbog Eura, hvala Bogu da mi se želja ispunila. Idemo tamo s reprezentacijom koja zastupa prilike hrvatskog naroda: domovinu, zajedništvo, ljubav i vjeru. To nas nagrađuje. Nakon listopada nisam osjetio ništa negativno, samo podršku i vjeru, to je meni dalo jedan motiv i zato sam bio nikad jači i nikad s više volje. To se i pokazalo."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Budimir i Sosa bili su jako dobri.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Ja sam nakon SP-a rekao da idemo tražiti napadača, ali nitko nije pokazao više od Budimira. On je šutio i radio, iako je bio prozivan od novinara. Bio je pozitivan i strpljiv, čekao je svoju šansu, mi smo to nagradili. Na kraju krajeva u dobroj je golgeterskoj formi i danas ga je nagradilo. Radi veliki posao u defenzivi i u napadu, radi i bori se. Sosa? Ja sam rekao da nitko neće ispasti iz ekipe, Erlić nije ispao jer je bio loš. Dapače, bio je dobar, ali željeli smo dva ljevonoga igrača i to se pokazalo dobrom odlukom."

Marco Pašalić?

"Pašalić je igrač koji ima ono što nama nedostaje. Brzinu i prodornost, on je dobitak za nas. Danas je imao dobrih situacija, igrao bez straha i igrao dobro. Malo se mučimo s desnom stranom, a ako Marco nastavi ovako igrati u Rijeci i na velikom nivou, mislim da je naša budućnost. Svatko će imati šansu da se izbori za Euro, tako i Pašalić.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Nismo ovisili uoči utakmica u studenom.

"Bio sam siguran da Wales ne može dobiti četiri utakmice zaredom. Ali smo strepili. I trebali smo mi napraviti svoje. Da, igrali smo s Latvijom i Armenijom, ali to su najteže utakmice. Igraš s Francuskom, Brazilom, Argentinom, onda igraš protiv momčadi gdje su bodovi već upisani i nekad to nije lako prenijeti na teren."

Želje za ždrijeb?

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Nemam nikakve želje, ne znam ni u kojem smo potu. Moramo igrati svoju igru i tko god da nam dođe da napravimo ono što želimo. Prvi cilj je proći grupu. Iskreno, moramo popraviti puno stvari u igri i doraditi ako želimo ponoviti Rusiju i Katar. Moramo biti bolji, ja sam toga svjestan. Meni djeluje da je Euro jači od svjetskih prvenstava, mi jače igramo na svjetskom."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Za kraj je izbornik otkrio što još moramo popraviti.

"Nemam što skrivati, moramo biti efikasniji, zabijati golove i stvarati šanse. Puno smo zalamali, 'pimpali', centrirali. Moramo biti okomitiji i ubojitiji, kvalitetniji. Imamo posjed, ali mora biti više upada u prazan prostor", zaključio je izbornik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Svjetsko rukometno prvenstvo za žene ekskluzivno od 29. studenoga gledajte na VOYO.