Hrvatska nogometna reprezentacija plasirala se na EURO 2024. koji će se održati u Njemačkoj zahvaljujući 1-0 (1-0) pobjedi protiv Armenije u susretu posljednjeg kola.

Pogodak koji je "vatrene" odveo na EURO postigao je Ante Budimir u 43. minuti.

Hrvatska će tako od 14. lipnja do 14. srpnja sljedeće godine po sedmi put nastupiti na Euru.

"Sretni smo da smo se uspjeli plasirati na Europsko prvenstvo. Zaslužili smo to, iako smo si opet zakomplicirali situaciju. Nije bilo lako danas, Armenija je igrala jako dobru utakmicu. Presretni smo i imamo vremena da se pripremimo za ono što nas čeka u šestom mjesecu"; započeo je Luka Modrić za Novu TV pa nastavio:

"Trebao nam je drugi gol i imali smo mali strah jer nam lopta nije htjela ući u mrežu. A Armenija je dosta dobra prema naprijed. Na poluvremenu smo znali da Wales vodi, bili smo koncentrirani na svoju igru. Atmosfera je bila fenomenalna, zaželjeli smo se igrati u Zagrebu, nismo dugo. Šteta što nije istočna tribina u funkciji, bilo bi to još bolje. Hvala i mladim navijačima."

Hrvatska će biti u trećoj jakosnoj skupini.

"Ne zamaram se time u kojoj smo jakosnoj skupini, bitno da smo na Euru. Ima puno stvari koje moramo popraviti. Nisam zadovoljan s dosta stvari, ali, kad sam se vrate neki igrači, kao što su Kovačić i Perišić, da će to biti bolje. Ako želimo igrati važnu ulogu na Euru, morat ćemo puno bolje. Novi igrači su pomogli momčadi, drago mi je zbog Budimir jer je zabio gol jer je on uvijek pod nekim upitnikom. Lovro je odigrao dvije dobre utakmice i to je put koji treba slijediti. Marco je isto pokazao da je dobar igrač. Sretni smo s plasmanom i idemo dalje", zaključio je Modrić.

