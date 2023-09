Hrvatska nogometna reprezentacija u svom je trećem nastupu u skupini D u kvalifikacijama za EURO 2024. ostvarila drugu pobjedu svladavši u Rijeci Latviju sa 5-0 (3-0).Dvostruki strijelac za Hrvatsku bio je Bruno Petković (3, 44), a po jedan gol su dodali Luka Ivanušec (13), Andrej Kramarić (68) i Mario Pašalić (78). Osvrt na utakmicu dao je izbornik Zlatko Dalić za Novu TV.

''Bili smo ozbiljni, čestitam dečkima, ovo nam je bila dobra priprema za Armeniju. Neke igrače smo odmorili i mislim da smo izvukli maksimum iz ove utakmice.''

Hrvatska je znala imati problema sa slabijim suparnicima, mučili smo se protiv Cipra i Malte, ali danas je to bilo suvereno

''Nikad ne smijemo podcijeniti protivnika, o tome smo cijeli tjedan pričali. Ovo je pravi put kako ići dalje, moraš biti ozbiljan.''

O Petkoviću i Ivanušecu...

''Dobro igra u Dinamu, u dobroj je formi i to je pokazao danas. On kad je spreman može puno toga napraviti, ja od njega to očekujem i on to mora raditi u kontinuitetu.

Što se tiče Ivanušeca, nije to ništa slučajno, htjeli smo sačuvati Kovačića i Majera zbog sitnih problema. Luka ima agresiju, brz je s loptom i na njega ozbiljno računamo za ubuduće. Kovačić i Majer su osjetili bol u mišiću, pa smo ih htjeli sačuvati za Armeniju, a malo smo odmorili i Gvardiola.''

Na pitanje što očekivati od Armenaca, izbornik je kazao:

''Očito su jako nezgodni, dobili su Wales u gostima, vodili protiv Turske do zadnjih minuta. Bit će to jako teško gostovanje, ako pobijedimo to će biti veliki korak prema Njemačkoj. Moramo biti oprezni i pažljivi, imamo dvije utakmice manje, ali moramo doći do tih 15-16 bodova i plasirati se na Euro.''