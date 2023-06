Dan nakon finala Lige nacija, u kojemu je hrvatska nogometna reprezentacija nakon raspucavanja jedanaesteraca izgubila od Španjolske i osvojila drugo mjesto, izbornik Vatrenih Zlatko Dalić gostovao je na RTL-u Danas.

"Ima svega i tuge i sreće i ponosa. A tuga je prisutna jer nam je trofej izmaknuo, a bili smo blizu. A ponos ostaje na ono sve što smo napravili u Rotterdamu i u ove dvije utakmice. Ponos na naše igrače, zaista su bili sjajni. Ponos na naše navijače koji su još jedanput našu Hrvatsku prezentirali u najboljem svjetlu", istaknuo je Dalić na početku.

Za službeni doček nije bilo energije?

"Rekli smo ako osvojimo trofej da ćemo napraviti doček. Izgubili smo u finalu, ovo je Liga nacija, imali smo dva prekrasna dočeka tako da čekamo trofej da to ponovimo"

Jedanaesterci su vas sjajno služili u posljednjih 5 godina. Sinoć nije bilo tako, što mislite zašto?

"Jučer sam malo ishitreno rekao da je to lutrija. Međutim, to je mentalna snaga i koncentracija igrača u tim trenucima i u tome su Španjolci bili bolji od nas. Sjajno su pucali penale, tako da naš vratar nije imao šanse da obrani ijednog. Mi smo 2 promašili, imali smo šansu kod petog penala. Nismo uspjeli. Četiri puta prije smo to napravili, možda u nekom važnijem dijelu nego jučer, ali jučer je bilo za trofej"

Jeste li vježbali?

"Jesmo, svaki dan prije Nizozemske i sada. Dečki to uvijek rade, ali to je trenutak inspiracije i koncentracije. Desi se..."

Pitanje Luke Modrića... Morate složiti reprezentaciju vrlo brzo, znate li koju će odluku donijeti?

"Luka Modrić treba ovoj reprezentaciji. Stvarno bih volio i nadam se da će nastaviti s reprezentacijom. On je potreban, ali pustite ga da se odmori pa će vam sam odluku priopćiti. On je u 38. godini života odigrao 2 utakmice u 4 dana po 120 minuta. Trči, radi, kvalitetno odigra, nosi reprezentaciju. U njemu još ima snage, motiva i energije. Ali, kažem odluka je na njemu, što god da odluči, ja ću ga podržati"

Kako se nakon Nizozemske i Španjolske prebaciti na Latviju i Armeniju?

"Dečki idu na zaslužni odmor. Svi su požurili doma svojim obiteljima jer ih jako brzo čekaju obveze u klubovima. U rujnu nove kvalifikacije i utakmice, Hrvatska ima cilj otići na Euro i ovo nam je pokazalo kako i što nas čeka u Njemačkoj, koja energija i navijačka snaga. Mislim da bi to bila velika stvar za Hrvatsku da se opet plasira na jedno veliko natjecanje. Sve su utakmice teške, neće biti laganih, ali nama je cilj poznat - Euro u Njemačkoj"

Biste li potpisali osvajanje trofeja i jedno zlato koje vam nedostaje ovoj generaciji da vas onda sljedećih 5 godina nema na mapi ili bi radije bili u vrhu malo po malo, srebro bronca... Ali nema zlata

"Ovoj generaciji fali zlato. Žao mi je zbog svih njih, pogotovo ovih starijih igrača da nismo taj jedan trofej osvojili. To je jako velika stvar i ostaje pečat karijere. Zlato je zlato i svijet pamti pobjednike. To je ono najvažnije. Mi smo ovu ljestvicu digli jako visoko. Možda nismo objektivni i realni u svemu tome. Osvojili smo tri medalje u 5 godina. To je postigla samo Francuska. To nema ni Brazil, ni Italija ni Njemačka - puno veće nogometne velesile od nas. mi smo to ostvarili u 5 godina, 3 trofeja što je nešto nestvarno. I da je bila cijela povijest to je puno, a ne u 5 godina. Tako da moramo biti realni."

Jedna novost u sastavu je Perišić koji je standardan u obrani. Je li to nešto što možemo očekivati za dalje?

"Zaista bi htio pohvaliti Ivana Perišića za jučerašnju utakmicu. Odigrao je sjajno. I on to u biti igra u zadnjih nekoliko godina samo u sistemu s pet igrača otraga. On je kvalitetan igrač i svemu će se prilagoditi. Imamo mi tu rješenja, i Barišića i Sosu"

Što slijedi za vas?

"Prestaju moje medijske aktivnosti i idem obavljati neke svoje privatne poslove i gledati što i kako dalje", zaključio je Zlatko Dalić i zahvalio medijima i navijačima:

"Ovo smo pokazali što je pravi put za Hrvatsku, da 35.000 Hrvata dođe u Rotterdam i stane iza Hrvatske i naši nogometaši mogu biti ponosni da imaju tako veliku podršku, za njima ide cijela Hrvatska - oni su je ujedinili i povezali"