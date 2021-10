"Bili smo strpljivi, koncentrirani i odgovorni. Puno toga smo promašili, ali nismo gubili strpljenje", kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon pobjede "Vatrenih" sa 3-0 protiv Cipra u susretu 7. kola skupine H kvalifikacija za odlazak na Svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru.

Hrvatska je do novih bodova u kvalifikacijama stigla zahvaljujući golovima Ivana Perišića (45+2), Joška Gvardiola (80) i Marka Livaje (90+2).

"Kako smo i prepostavili utakmica je bila teška, tvrda. Trebalo je biti strpljiv kako bi probili blok. Čestitam ekipi. Bili su strpljivi, koncentrirani i odgovorni cijelu utakmicu. Nije lako sve istrpjeti, kad puno toga promašiš, uvijek si u strahu da se nešto ne dogodi. Nekakva odbijena lopta ili pogreška i da se primi gol. Mi zaista nismo gubili glavu cijelu utakmicu, bili smo ti koji su nametali ritam, pokušavali smo sa svih strana, pucali, šutirali, puno promašili, ali zaista sam sretan kako su dečki igrali," kazao je izbornik.

Komentirao pojedine igrače

Dalić je istaknuo jedini minus utakmice odigrane u Larnaci.

"Od cijele utakmice jedini minus je drugi žuti Kovačića, kojeg neće biti protiv Slovačke," kazao je.

Dalić se osvrnuo na igru Stanišića, Perišić i Kramarića.

"Stanišić je ušao u utakmicu rezervirano. Prva lopta koju je imao je pogriješio, to ga je obeshrabrilo, ali se kasnije vratio. Defanzivu je odigrao dobro, bio je čvrst. On je budućnost hrvatskog nogometa i treba mu dati podršku," kazao je Dalić, te nastavio: "Perišić je klasika, kad nam je najteže i kad nam nekako ne ide on se pojavi i zabije gol i nastavlja svoj niz. Kramarić je puno radio, stvarao šanse. Zabio je gol, ali je poništen. Puno toga je dobro napravio, ali neće ga pogodak, moramo ga čekati da mu se otvori", veli Dalić.

Hrvatska ponovo nije primila pogodak i nakon sedam kola ima razliku pogodaka 11-1.

"Igrali su dobro, sigurno. Nije bio niti protivnik koji je mogao puno napraviti. Nismo primili pogodak premda smo igrali sa četiri igrača koja nikada nisu igrala zajedno, no oni su budućnost. To su igrači koji će idućih 10 godina biti nositelji hrvatske reprezentacije. Na njima je budućnost i treba im dati podršku", izjavio je.

Kako protiv Slovačke

U drugom susretu u skupini Rusija je pobijedila Slovačku sa 1-0, pa nakon sedam kola drži priključak svjetskim doprvacima. Obje ekipe imaju po 16 bodova.

"I dalje ovisimo sami o sebi," poručio je Dalić osvrnuvši se na idućeg suparnika Slovačku.

"Protiv Slovačke neće biti lako. Moramo se pripremiti, odigrati pravu utakmicu. Moramo vidjeti što je s ekipom, tražiti riješenje umjesto Kovačića. Veseli me što smo bili puni discipline. Samo da u Osijeku ne bude kiše, nadam se punom stadionu, a mi ćemo se navijačima odužiti dobrom igrom i zalaganjem. Moramo biti još ozbiljniji i odgovorniji. Na dobrom smo putu, imamo još tri utakmice, ne smijemo sada stati. Idemo po pobjedu i tri boda kako bi mirno dočekali 11 mjesec," poručio je Dalić.

S ova tri boda Hrvatska je ostala na vrhu ljestvice, ima 16 bodova, kao i druga Rusija. Treća je Slovenija sa 10 bodova, četvrta Slovačka s devet, dok su na dnu Malta i Cipar sa po četiri boda.

Hrvatska će u 7. kolu u ponedjeljak u Osijeku ugostiti Slovačku. Plasman na SP 2022. izborit će pobjednik skupine, dok će drugoplasirana reprezentacija u dodatne kvalifikacije.