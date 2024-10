Dalić: 'Kardinalne greške sudaca, ali realno sami smo sebe zakinuli! Dobili smo nove igrače'

Moramo biti zadovoljni s bodom, još uvijek imamo sve u svojim rukama. Sve nam je otvoreno, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić nakon "lude" utakmice protiv Poljske u Varšavi koja je završila 3-3.

Triler u Varšavi završio remijem. Vidjeli smo šest golova, crveni karton i brojne obrate. Obje strane bit će razočarane što nisu pobijedile, ali i zadovoljne što su osvojile barem bod nakon što su "plesale" na rubu poraza.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Moramo biti zadovoljni s bodom, prije početka ovoga ciklusa bili bi zadovoljni sa četiri boda. Nema mjesta nezadovojstvu ili panici, stvaramo reprezentaciju, imamo rezultat, dobili smo četiri, pet novih igrača koji će biti hrvatska budućnost. Imamo sve u svojim rukama, sve nam je otvoreno," kazao je Dalić za Novu TV.

Hrvatski strateg se osvrnuo i na trenutak iz 76. minute kada je isključen Dominik Livaković. Hrvatski vratar je izašao daleko od gola ispucavši loptu ispred Roberta Lewandowskog, ali je u nastavku nagazio na njegovu nogu što je španjolsku sudac Alejandro Hernandez okarakterizirao kao crveni karton. Bila je to dvojbena odluka španjolskog suca, no nije bilo promjene odluke.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Vido sam snimku, to nema veze s isključenjem. Livaković je ispucao loptu prije njega, inercija ga je nosila dalje, to nema veze s isključenjem," kazao je Dalić.

"I kod prvog poljskog gola bio je čisti prekršaj nad Matanovićem. To su bile kardinalne sudačke greške. Ne vadim se na suca, ali bile su to dvije velike greške. Mi smo zakinuli sami sebe, imali smo 3-1, igrali smo sjajno, a onda se dogodi mali pad i vratimo Poljsku u igru. Imali smo dobivenu utakmicu, publika je bila utišana. Taj drugi poljski gol je prelomio da ne dobijemo utakmicu. Ali s igračem manje smo pokazali karakter, izvukli smo utakmicu do kraja."

Utakmicu u Varšavi zasigurno će dugo pamtiti Petar Sučić koji je postigao svoj prvi gol u hrvatskom dresu.

"Fenomenalan je osjećaj zabiti u dresu reprezentacije, nešto o čemu sanjaš. Kada sam zabio nisam znao što da radim. Bio bi sretniji da smo uspjeli izboriti pobjedu, tada bi pogodak bio još slađi," kazao je veznjak Dinama.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Kratko je prokomentirao i susret.

"Na kraju kada se sve sagleda rezultat je realan, naravno žao nam je što nismo pobijedili. Nismo najbolje ušli u utakmicu, potom smo se digli i okrenuli utakmicu. Zabili tri gola u prvom poluvremenu i imali kontrolu. Nažalost, pred kraj prvog dijela smo nesretno primili gol. U drugom poluvremenu smo izgledali stabilno, ali je Poljska izjednačila nakon jedne duge lopte. Zadnjih 15 minuta smo igrali i s igračem manje, tako da na kraju možemo biti zadovoljni," poručio je.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Prvi gol u dresu "Vatrenih" zabio je i Petrov suigrač iz Dinama Martin Baturina. Obojica su upisala i asistencije.

"Bila je jako teška utakmica, Poljska je bila iznimnio motivirana. Žao mi je što smo ispustili 3-1, ali moglo je biti i gore, tako da je bod dovoljan. Stvarno sam ponosan što sam zabio, hvala izborniku što mi je dao priliku, hvala i Peri na asistenciji. Malo me iznenadio što mi je dodao, ali snašao sam se," kazao je Baturina.

"Već se dugo znamo, igrali smo i u B ekipi Dinama. Petar se razvio u jako dobrog igrača, na njemu je da radi i napreduje," dodao je.

Hrvatska je nakon remija u Varšavi ostala druga na ljestvici sa sedam bodova, tri više od treće Poljske. U drugom susretu ove skupine Škotska i Portugal su igrali 0-0 pa je Portugal na vrhu sa 10 bodova, dok je Škotska na dnu s jednim. Posljednje dvije utakmice "Vatreni" će imati u studenom, prvo će 15. studenog gostovati u Škotskoj, a tri dana kasnije u Splitu ugostiti Portugal. Prve dvije reprezentacije izborit će plasman u četvrtfinale.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Idemo se "potući" u posljednje dvije utakmice i probat izvući najbolje," dodao je Baturina.

POGLEDAJTE VIDEO: Dalić objasnio što je Hrvatskoj glavni cilj u Varšavi: 'Neće biti jednostavno'