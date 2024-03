Hrvatska nogometna reprezentacija u subotu u 21 sat po hrvatskom vremenu igra polufinalnu utakmicu prijateljskog turnira u Kairu. Dan uoči okršaja protiv Tunisa izbornik Zlatko Dalić i desni bek Josip Juranović pojavili su se na press konferenciji i najavili utakmicu.

"Važne su utakmice su pred nama i želimo napraviti dobar rezultat. Naša ideja je napraviti dobru pripremu za Europsko prvenstvo i da odradimo team building, ali nam je i rezultat bitan. Tunis nas je prije četiri godine pobijedio u Varaždinu 2:1. Želimo isprobati sve igrače i plan je da svi dobiju minutažu. Žao mi je što smo ostali bez našeg napadača Ante Budimira, koji je zbog bolesti ostao u Zagrebu. To je hendikep, ali sve ostalo je u redu", rekao je Dalić pa dodao:

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Hvala egipatskom savezu što je organizirao ovaj turnir u tako kratkom roku, veselimo se što ćemo sudjelovati. Sretni smo što se turnir prebacio u Kairo nakon što je turnir u Abu Dhabiju došao pod upitnik. Imamo dobre uvjete ovdje, tereni su dobri. Osjećam da će se igrati dobar nogomet. Možemo očekivati i veću publiku", rekao je Dalić.

'Nema Budimira i to je hendikep'

Osvrnuo se izbornik i na sutrašnjeg protivnika.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Tunis je promijenio izbornika nakon Afričkog prvenstva, na kojem nije imao dobar rezultat. Sada su možda i nezgodniji, opasniji jer dolaze novi, mladi igrači koji se žele nametnuti. Imaju nekoliko igrača koji su se pokazali u Ligi prvaka. Nemamo puno informacija jer su trener i igrači novi, a to može biti nezgodno. Igrat će protiv Hrvatske, koja je druga i treća na svijetu, to im je novo dokazivanje. Ne smijemo ih podcijeniti. Rekao sam da smo došli na druženje, ali rezultat je bitan jer nam on diktira atmosferu za kasnije. Tunis je dosad igrao s trojicom u zadnjoj liniji, ima novog izbornika i ponovno će se dokazivati", rekao je hrvatski izbornik pa za kraj istaknuo:

"Šteta za nogomet i turnir što Mohamed Salah neće igrati za Egipat. On je jedan od najboljih igrača svijeta zadnjih godina. Bilo bi lijepo da je tu, šteta da je ozlijeđen. Znamo koliko znači za Egipat i cijeli ovaj dio svijeta. Šteta što nećemo vidjeti sraz Modrića i Salaha."

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Foto: Matija Habljak/PIXSELL Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Hrvatski igrači su od okupljanja u ponedjeljak nekoliko puta istaknuli kako nipošto ne žele rušiti ugled hrvatske reprezentacije, a isto je ponovnio i Josip Juranović.

"Došli smo na team building, ali ne želimo uništiti reputaciju, a to je visoko postavljena letvica. Od prve minute ćemo krenuti na maksimalnoj razini i tako do kraja. Što se tiče Egipta i Mohameda Salaha, on je jedan od najboljih krilnih igrača na svijetu. No ekipa ne ovisi o jednom igraču. Pokušat će i ostali dokazati zašto su ovdje", poručio je Juranović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Drugi polufinalni par na turniru čine Egipat i Novi Zeland, koji igraju u petak od 21 sat. Utakmica za treće mjesto na rasporedu je 26. ožujka u 21 sat na stadionu Cairo International, a istoga dana i u isto vrijeme bit će odigrano finale na novom stadionu u Kairu.