DA, UPRAVO JE TO MAJSTOR REKAO O LUKI MODRIĆU, I TO NAKON DEBIJA: ‘Ja mu se nudim, a on…’

‘Skupili smo glave i pokušali ostvariti sve izbornikove ideje. Možemo biti zadovoljni’

Iza Ante Budimira reprezentativni je debi za pamćenje. Napadač Osasune odigrao je protiv Švicarske tridesetak upečatljivih minuta i asistirao Pašaliću za pobjedonosni pogodak.

MISLILI SMO DA PONOVO GLEDAMO MANDŽUKIĆA U DRESU REPREZENTACIJE: ‘Sretan sam i sa pola sata igre, svi moramo dati maksimum’

‘Sretan sam i ponosan’

“Sretan sam i ponosan što mi se ukazala prilika zaigrati za “Vatrene”, pritom pobijediti i izravno sudjelovati u pobjedi. To je za mene ostvarenje sna,” kazao je 29-godišnji napadač.

Komentirao je i činjenicu da je Hrvatska protiv Švicarske izgledala daleko bolje nego tijekom rujanskih utakmica s Francuskom i Portugalom:

“Svi su se igrači iz svojih klubova vratili s više treninga i minuta u nogama. Jednostavno, skupili smo glave i pokušali ostvariti sve izbornikove ideje. Možemo biti zadovoljni, ovo je važna pobjeda, a svaka pobjeda diže moral i samopouzdanje. Ovo je u svakom slučaju bila dobra priprema za Švedsku i Francusku.”

Budimir je u posljednjim minutama prijelaznog roka promijenio klub. Na kraju je dres Mallorce zamijenio onim Osasune.

“Iza mene su dva specifična mjeseca bez utakmica u nogama, ali kad odjeneš dres hrvatske reprezentacije jednostavno zaboraviš na sve. Probao sam dati maksimum i na kraju se isplatilo. Kako je biti na terenu s Modrićem, Perišićem i ostalim igračima koji su osvojili srebro u Rusiji? Super! Do sad sam samo imao priliku loviti Luku po terenu kad bismo igrali s Realom i nemoguće ga je bilo uhvatiti. A sad igramo zajedno, ja mu se nudim, a on me cijelo vrijeme vidi… A onda u igru uđe Perišić koji je prošle sezone s Bayernom osvojio “triplettu”… Dakle, prvi dojmovi su stvarno super. Nisam više toliko mlad, ali to mi je kao debitantu puno značilo i olakšalo posao,” naglasio je.

‘Poseban je osjećaj igrati pred našim navijačima, igrali smo daleko od doma’

Oduševio se što je Hrvatska u St. Gallenu igrala praktično pred domaćom publikom, što je najbolja najava za skorašnje utakmice protiv Švedske i Francuske.

“Poseban je osjećaj igrati pred našim navijačima, igrali smo daleko od doma, a cijeli je stadion navijao za nas. Lijepo je to doživjeti,” zaključio je Budimir.