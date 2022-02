U četvrtak ujutro ruski predsjednik Vladimir Putin pokrenuo je vojnu invaziju na Ukrajinu. Rusi su okružili zemlju s tri strane i došli su nedaleko od Kijeva.

Isti dan čuli smo se s mladim hrvatskim nogometašem Nevenom Đurasekom (23) koji igra za ukrajinski Dnipro-1 na posudbi iz zagrebačkog Dinama i on nam je opisao u kakvoj se situaciji on i njegovi suigrači nalaze.

Zakrčene ceste

"Za sada smo na sigurnom, tu smo u jednom selu nekih 100 kilometara od Dnjipra. U jednom smo hotelu čiji je vlasnik predsjednik kluba u kojem igram. Tu smo smješteni i čekamo daljnji razvoj događaja", rekao nam je Đurasek na početku razgovora pa opisao situaciju u Ukrajini:

"Ujutro je situacija bila dosta alarmantna, probudili su nas zvukovi eksplozije, granatiranja. Brzo smo se ustali, uzeo sam toaletnu torbicu, istrčao iz stana i otišao do kampa. Tamo smo se dogovorili da idemo prema zapadu, međutim u tom trenutku je predsjednik rekao da možemo ostati kod njega u hotelu, da je tu sigurno. Tu smo i ostali."

"Mislili smo čak danas krenuti autom prema granici s Poljskom, no puno je ljudi reklo da su ceste izrazito zakrčene, da je ogromna gužva. Čak i da nije poželjno niti sigurno danas putovati i da je bolje da danas ovdje prespavamo pa da vidimo sutra", ispričao nam je Đurasek.

'Nadali smo se da su to politička prepiranja'

Potom je opisao dramatičnu atmosferu u svojoj momčadi, ali i Ukrajincima općenito.

"Sigurno da im nije lagano, pogotovo Ukrajincima kojima su cijele obitelji ovdje. Iskreno, moram reći da se nitko od Ukrajinaca nije nadao da bi moglo doći do rata. Svi smo nekako mislili i nadali se da su to pusta politička prepiranja i da do rata neće doći. No, ujutro se probudiš, čuješ te zvukove i shvatiš da je počelo i da ti nema druge nego da se skloniš i potražiš, za nas strance, put iz Ukrajine", rekao je.

Potom je rekao što im sada slijedi i kakav je plan:

"Plan nam je bio da danas autom probamo doći do granice s Poljskom, no ostali smo tu. ako sutra bude sve normalnije, probali bismo otići autom prema zapadu."

Čuo se s Hrvatima

Đurasek nam je na kraju razgovora otkrio da je u kontaktu s ostalim hrvatskim nogometašima u Ukrajini.

"Čuo sam se s gotovo svim hrvatskim nogometašima u Ukrajini. Cvek, koji igra za Zoryu, je čak došao tu do mene pa smo zajedno u svi hotelu. I trener Igor Jovičević je tu, naravno, i sutra ćemo, daj Bože, skupa otići autom prema zapadu", zaključuje Đurasek.

