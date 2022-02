Bivši trener juniorske i A momčadi Dinama, sad Dnjipra Igor Jovičević, nalazi se u skloništu u nešto sigurnijoj zoni, stotinjak kilometara od Dnjipra.

No, nigdje u Ukrajini nije sigurno, Rusi su okružili zemlju s tri strane, a došli su nedaleko od kijeva. U tijeku je rat, agresija Rusije. Jovičevića su jutros probudile detonacije. Crni oblaci, dim i miris baruta zavladali su zrakom. Normalni život kakav je bio do danas prošlost je. Strah je prevladao, spustio se zlokobni oblak iznad Ukrajine, ništa više nije isto...

'Vlada ratno stanje, hitno smo evakuirani'

Javio nam se Igor Jovičević iza 15 sati iz skloništa. U glasu mu se primjetila zabrinutost. Pokušava naći izlaz iz zemlje, ali za sad bez uspjeha...

"Ratno je stanje, dramatično, neočekivano se sve dogodilo za nas sportaše ipak. Jučer smo došli s priprema iz Antalije, gdje smo bili mjesec dana. Nitko nije mogao predvidjeti da će Rusi tako žestoko i agresivno napasti. Bombe su nas jutros probudile ujutro, odmah smo hitno evakuirani u sklonište, pa onda u aute i van iz grada prema područjima gdje ima manje napetosti, ali nakon 100 km izlazka iz Dnjipapetrovskog, proširila se informacija da su prevelike kolone prema Zapadu Ukrajine i Lavovu. Doživjeli smo kolaps", govori nam uzbuđeno Igor Jovičević i nastavlja:

"Sad više ne puštaju niti u taj dio Ukrajine. Ne znam, nigdje smo. Ne znamo hoćemo li lijevo ili desno, a ne možemo nigdje. Totalna je panika. Ne znam ništa, zvao sam ambasadu Hrvatske, dobio svojevrsnog Gorana, rekao mi je da dođemo do Kijeva, milijun svjetlosnih godina je to. Ne znam što bi kazao"...

Jovičević nam, nadalje, govori kako politički, Ukrajinci su oformiravali vojsku godinama, ali isto tako dodaje kako Ukrajina sama ne može protiv jedne moćne Rusije...

'Ne možemo nigdje, nema benzina, vladaju gužve'

"To je sasvim jedna druge priča. Vidim činjenično stanje, a ona je apsolutni strah među ljudima, stanovnicima, Ukrajincima. Po sebi vidim, osjećam jednu veliku napetost i neizvjesnost. Ne znam što raditi, ne dobijam info od nikog. Do ambasade ne možemo. Sad dobivamo informaciju kako je sve blokirano. Ne znamo na koju stranu ići, gdje možemo, ne mogu izaći iz mjesta gdje jesam, niti ući u drugi grad. Granica s Rumunjskom, taj dio je zatvoren, a do Poljske nam treba deset sati automobilom. Do tamo ne možeš doći, nema benzina uopće na benzinskama. Gdje god da odeš, ostat ćeš na pola puta".

Igor Jovičević putem našeg medija poslao je apel:

"Pomozite nam, ovdje ima Hrvata koji su ostali. Tražimo put ka izlasku iz zemlje, slobodi i spasu, a ne možemo ništa od toga naći, ne možemo sami naći izlaz. Ukrajini je potrebna pomoć, Ukrajina je napadnuta, ljudi se bore za slobodu, za svoje živote. Sve što se događa, preveliki je zalogaj za sve nas. Sportski smo se nadali početi prvenstvo, danas je trebalo biti zasjedanje Saveza da bi se odgodilo privremeno na 30 dana. Jučer je donesena odluka, izvanredna je situacija, ne ratnog nego izvanrednog stanja. To je ipak malo ovako manevarskog prostora, da bi se klubovi i igrači i stranci, da bi navedeni otišli kućama, da bi se vidjelo što i kako dalje. Umjesto dogovora o sportskim stvarima, mi razgovaramo o bombama, bombe padaju oko tebe, strašno nešto. Molimo još jednom da netko dođe do nas iz Veleposlanstva, da oni nas nazovu, jer mi njih ne možemo dobiti".

Rat u Ukrajini iz minute u minutu pratite OVDJE.