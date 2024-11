Čudesni Labrović izluđivao igrače Bayerna: Srušio rekord Bundeslige u broju obrana

Nogometaši Bayerna nastavili su pobjednički niz u Bundesligi svladavši na svojoj Allianz Areni Augsburg sa 3-0 (0-0) uz novi 'hat-trick' kapetana engleske reprezentacije Harryja Kanea, do kojeg je stigao u završnih pola sata dvoboja.

Do 63. minute je Augsburg držao bod, a najveće zasluge za to imao je hrvatski reprezentativni vratar Nediljko Labrović koji je sjajno čuvao mrežu gostiju netaknutom. No, u 63. minuti je Kane dobio priliku iz kaznenog udarca koju nije propustio. Kad se činilo da će to ostati jedini pogodak na utakmici, Kane je u sučevom dodatku postigao još dva gola, u 93. minuti opet iz kaznenog udarca, a u 95. minuti iz igre.

Kane je sada sa 14 golova ponovno sam na vrhu ljestvice strijelaca Bundeslige, a Omar Marmoush iz Eintrachta ih ima 11.

Kristijan Jakić nije bio ni među pričuvama Augsburga.

Bayern je povećao svoju prednost pred drugoplasiranim RB Leipzigom na osam bodova, uz utakmicu više. Bavarci imaju 29 bodova, a najbliži pratitelji su RB Leipzig sa 21 i Eintracht sa 20. Augsburg ima 12 bodova i nalazi se na 13. mjestu.

Foto: Profimedia

Njemačka - 11. kolo

Bayern - Augsburg 3-0 (Kane 63-11m, 90+3-11m, 90+5)

U subotu:

Bayer - Heidenheim (15.30)

Borussia D. - Freiburg (15.30)

Hoffenheim - RB Leipzig (15.30)

Stuttgart - Bochum (15.30)

Wolfsburg - Union Berlin (15.30)

Eintracht - Werder (18.30)

U nedjelju:

Holstein Kiel - Mainz (15.30)

Borussia M. - Sankt Pauli (17.30)

