Tuga na Poljudu: Crveni karton Livaji neće biti poništen, on nije ništa rekao o vulgarnoj gesti prema Armadi

Najboljem igraču Hajduka i nogometašu ove sezone u SHNL-u Marku Livaji HNS neće poništiti crveni karton koji je dobio u posljednjem kolu prvenstva nakon sukoba s braničem Šibenika , iako je Sudačka komisija Saveza utvrdila da je trebao dobiti samo žuti karton, objavile su Sportske novosti.

"Sudačka komisija može razumjeti da je sudac dodijelio crveni karton na terenu zbog ponašanja napadača i zato što se prekršaj dogodio dok lopta nije bila kod napadača, ali nakon pregleda snimke ne vidi se nikakvo nasilno ponašanje s udarcem koji zaslužuje isključenje. Stoga je Sudačka komisija stajališta da je sudac trebao promijeniti svoju odluku te samo opomenuti igrača žutim kartonom", objavila je komisija u svom zaključku.

Hajduk se odmah žalio na taj crveni karton no, odluka neće biti promijenjena. SN piše da će u HNS-u reći da za to nema temelja u pravilniku jer bi se crveni karton mogao poništiti samo ako je došlo do zamjene identiteta.

Također, Livaji je prijavljen disciplinskom sucu HNL-a zbog pokazivanja srednjeg prsta protivničkim navijačima na utakmici protiv Rijeke. Prijavio ga je jedan od delegata utakmice. Naveo je da je nakon susreta Hajduka i Rijeke na društvenim mrežama i u medijima vidio snimke na kojima kapetan Hajduka pokazuje srednji prst prema tribini na kojoj su bili gostujući navijači.

Livaja se prema informacijama SN-a nije očitao o tom incidentu u predviđenom roku. Prijeti mu sada kazna od jedne do pet utakmica suspenzije.

