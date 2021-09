Jedan od najboljih nogometaša svih vremena, fantastični Portugalac Cristiano Ronaldo, oborio je jučer rekord s najviše međunarodnih golova u povijesti muškog nogometa, javlja ESPN India.

Ruši sve rekorde

"Ronaldo ruši međunarodne golgeterske statistike svima, sad je još više zasjeo na pijadestal najboljih, nakon što je njegov kasni gol protiv Irske, prvo u 89. za 1-1 a onda i u 96. za pobjedu 2-1, pomogao momčadi da ne izgubi od Irske", stoji u izvještaju ESPN-a iz Indije.

Nakon što je impresivno srušio povijesni rekord i postavio novi, Ronaldo je stao pred kamere medija.

"Tako sam sretan, jako sam sretan, ne samo zato što sam oborio rekord već i zbog posebnih trenutaka koje smo imali, bilo ih je puno teških, ali moram cijeniti ono što je ekipa učinila, vjerovali smo do kraja. Drago mi je zbog navijača. Vjerovao sam do kraja utakmice i tako mi je drago što sam postigao gol i što smo pobijedili", istaknuo je Ronaldo i onda se usred postavljanja pitanja od strane Tonyja O'Donoghuea, poznatog novinara RTE-a, irske državne televizije, samo pokupio, prenosi irsko izdanje tabloida The Mirror.

Brojke za divljenje, za pamćenje

Ronaldo je sada na 111 golova u 180 utakmica za Portugal, čime je preskočio sjajnog Iranca Ali Daeijea (109 golova u 149 utakmica).

Od 111 golova, 14 je postignuto s bijele točke. (Propustio je 7, uključujući jednu u srijedu).

Ronaldov prosjek golova po utakmici prije nego što je napunio 30 godina je čudesan - 0,44 (52 gola u 118 utakmica). Nakon 30 godina? 0,95 (59 golova u 62 utakmice). E to se zove igračina...

Ronaldo je sa svoja dva gola u srijedu postigao 33 pogotka u 42 utakmice kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, najviše među europskim igračima. On je treći u povijesti kvalifikacija za SP među igračima iz svih kvalifikacijskih natjecanja diljem svijeta, iza Carlosa Ruiza (39 s Gvatemalom) i Ali Daeija (35 s Iranom). Dakle, to je još jedan rekord koji mami.

Pogled na učinjeno

Koliko je dosad igrao i na čemu je u drugim natjecanjima?

31 gol (u 35 utakmica) u kvalifikacijama za Euro. Ovo je rekord.

19 zgoditaka (u 51 utakmici) na međunarodnim prijateljskim utakmicama.

14 golova (u 25 utakmica) u UEFA EURO -u. Ovo je rekord.

7 (u 17 utakmica) na FIFA -inim svjetskim prvenstvima.

5 (u 6 utakmica) u Ligi nacija UEFA.

2 (u 4 utakmice) u Kupu konfederacija FIFA -e.