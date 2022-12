Cristiano Ronaldo u petak je potpisao ugovor na dvije i pol godine sa saudijskim klubom Al Nassrom. Ronaldo je potpisao ugovor s klubom koji je trenutačno vodeća momčad tamošnjeg prvenstva, a posljednji je put prvak Saudijske Arabije bio prije četiri sezone.

Uz to što je veliko igračko pojačanje Al Nassra, ali i u svakom drugom pogledu najveća moguća reklama ovog kluba i nogometa u ovoj zemlji, 37-godišnji Cristiano Ronaldo bi trebao biti i ambasador velikog projekta, odnosno, zajedničke kandidature Saudijske Arabije, Grčke i Egipta koji žele organizirati Svjetsko nogometno prvenstvo 2030. godine.

Cristiano Ronaldo karijeru je počeo u lisabonskom Sportingu gdje je igrao tijekom 2002. i 2003. godine. Potom je otišao u Manchester United gdje je postao svjetska zvijezda i čiji je dres nosio do 2009. godine. Najuspješnije godine imao je igrajući za madridski Real od 2009. do 2018. godine. Potom je otišao u Juventus i još jednom pokušao na Old Traffordu, no posljednje igranje za Manchester United nije ostalo u ugodnim uspomenama ni jednoj od strana.

Nkon što je potpisao za saudijski klub, odmah je postala aktualna njegova izjava iz vrenema kada je igrao za Real, i kada je posprdno govorio o legendarnom igraču, a sada treneru Barcelone Xaviju jer je on zadnje četiri sezone u karijeri proveo na Bliskom Istoku, točnije u katarskom Al saddu.

Ronaldu se, naime, nije svidio neka Xavijeva izjava, a kada su ga novinari pitali o tome on je odbrusio:

"Zašto bi mi bilo bitno što govori Xavi? Pa on igra u Kataru, znači potpuno je nebitan."