Ronaldo osvojio Ligu nacija pa otkrio gdje nastavlja karijeru: 'Ništa se neće promijeniti'

Reprezentacija Portugala sinoć je nakon raspucavanja jedanaesteraca svladala Španjolsku u finalu Lige nacija. Ovo im je drugi naslov u tom natjecanju te su postali prva reprezentacija koja je obranila naslov u tom natjecanju. Trofej je podignuo njihov kapetan Cristiano Ronaldo, a o portugalskoj superzvijezdi se u posljednje vrijeme puno piše. Sve je zanimalo gdje će Ronaldo nastaviti karijeru, a on je i to otkrio.

Podsjetimo, Ronaldu krajem lipnja istječe ugovor sa saudijskim Al-Nassrom, a povezivalo ga se s povratkom u Europu, brazilskim Botafogom i rivalom svog trenutnog kluba, Al-Hilalom. Ronaldo je tim pričama stao na kraj i potvrdio kako će i sljedeće sezone nositi dres Al-Nassra: "Moja budućnost? U principu ništa se neće promijeniti. Hoću li ostati u Al-Nassru? Da" - rekao je.

🚨🇸🇦 BREAKING: Cristiano Ronaldo confirms plan to stay at Al Nassr by signing new deal.



“My future? Basically nothing is gonna change. Staying at Al Nassr? Yea”. pic.twitter.com/WQBCXGGTKE