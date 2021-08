Engleski nogometni doprvak Manchester United objavio je kako je dogovorio povratak Cristiana Ronalda (36) iz Juventusa u svoje redove. Iz kluba s Old Trafforda dodali su kako još preostaje da Ronaldo dogovori osobne uvjete te obavi liječnički pregled.

A ono što sve zanima je i to kad bi Portugalac mogao odigrati prvu povratničku utakmicu. Za one koji su s nadali da bi to moglo biti ovog vikenda protiv Wolverhamptona stiže razočaravajuća vijest. Naime, Ronaldo je u petak doputovao u Lisabon i namjerava ostati u Portugalu tijekom reprezentativne pauze. To znači da bi ga navijači mogli vidjeti tek 11. rujna kada Manchester United na Old Traffordu ima zakazanu utakmicu s Newcastleom.

Nakon transfera ostalo je, inače, otvoreno još poneko pitanje. Kao ono pitanje broja na dresu. Poznato je da se uz njega veže sedmica, ali nju u Unitedu trenutačno nosi Cavani. Urugvajac ove sezone još nije zaigrao pa postoji mogućnost da Portugalac dobije sedmicu, međutim nešto se pita i Cavanija, kojeg United ne namjerava prodati iako je doveo Ronalda. Ne uspiju li se dogovoriti i Cavani zadrži taj broj možda će Ronaldo ove sezone nositi broj 28. Njega je imao na početku karijere u Sportingu.

Jedan od najboljih nogometaša u povijesti igrao je za Manchester Uniteda od 2003. do 2009. godine te je u 292 nastupa postigao 118 pogodaka u svim natjecanjima osvojivši Ligu prvaka 2008., tri naslova prvaka Engleske i jedan FA Kup.

U ljeto 2009. u tada rekordnom transferu za 94 milijuna eura United je zamijenio madridskim Realom u kojem je proveo devet godina da bi posljednje tri bio član Juventusa.