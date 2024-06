NK Osijek službeno je predstavio svojeg novog trenera, Federica Coppitellija, koji je potpisao ugovor do 2026. godine

Sportski direktor, Jose Boto, istaknuo je kako je Coppitelli izabran zbog svoje radne etike, ambicije i sposobnosti razvoja mladih igrača.

"Za mene je ovo velika čast. Nakon što sam primio poziv Jose Bota za suradnju prihvatio sam ga vrlo lako i vrlo brzo", izjavio je bivši trener mlade momčadi Leccea za Sportske novosti.

Također je nadodao kako ga je klub ohrabrio da se odluči na ovaj korak.

Coppitelli je također istaknuo važnost Opus Arene: " Već sama infrastruktura jamči napredak kluba i mogu reći da je predmet zavisti drugih europskih klubova. Ovo govorim i u svoje i u ime svog stožera. Naš rad se bazira na dva koncepta, ambiciji i radu. To je pravi put. Ono što vam mogu obećati da nam nikada neće manjkati volje za radom. Svi stupnjevi u mojoj karijeri bili su bazirani na kvalitetnom radu, razvijanju igrača i u konačnici dostizanju rezultata. A to je put koji želimo i u Osijeku primjeniti. Ono što je moj fokus je rad na razvijanju mladih igrača, ali to neće utjecati na naš drugi cilj, a to je ostvarivanje dobrih rezultata. Glavna ideja koju imamo je razviti igru čija će glavna značajka biti hrabrost i igra prema naprijed bez obzira na sve.

Navijači su mi preko društvenih mreža poslali brojne poruke ohrabrenja i dobrodošlice, želim im zajamčiti da ćemo kroz svoj kvalitet rada biti prepoznati. Očekujem punu Opus Arenu na našim utakmicama i sinergiju s navijačima koja će nas neprestano voditi prema boljim rezultatima. Kao zaključak mogu jamčiti da ćemo ja i moj stožer dati sve od sebe da ostvarimo zacrtane ciljeve."

