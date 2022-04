Legendarni hrvatski trener, Miroslav Ćiro Blažević (86), vodi veliku bitku s opakom bolešću, a unatoč tomu i dalje je dosta aktivan. Posljednjih dana spominjalo se da će ići u rodni Travnik povodom snimanja dokumentarca o njemu. No, u razgovoru za Rtl.hr otkrio je da od tog puta neće biti ništa.

"Gdje ću ići u Travnik u ovakvom stanju? Vi novinari često napišete nešto što nema veze. Ovo je izravno i ovo je mjerodavno. Ne mogu ići u Travnik, ako je Bog htio da se oporavim i da to prestane otišao bih vrlo rado jer je u pitanju jedna vrlo draga osoba koja me pita da s njim snimim film o svome djetinjstvu, ali nemoguće je. Vezan sam uz toalet svakih 20 minuta", kazao je te je detaljnije progovorio o svom zdravstvenom stanju.

"Ma kakva prostata, rak se prošetao do kosti tako da sam u jednoj vrlo teškoj situaciji, ali ću vam se pohvaliti kako me sve najveće klinike zovu da bi me tretirali, a ja odgovorno tvrdim da su najbolji liječnici na svijetu ovdje kod nas", kazao je Blažević i nastavio.

"Sam se brinem o sebi, sam sve radim. Sretan sam da još mogu i da sam na nogama, ali sam sam kao ćuk. Supruga nije u dobrom stanju, pala je i slomila kuk. Ali nikada se ona o meni nije brinula, uvijek sam se ja brinuo o njoj, ali imam svoga sina, kada mi stvarno nešto zapne da ne mogu. On je tu", kazao je te je otkrio kako ne žali za ničim kada je u pitanju sport.

"Učinio sam sve što je bilo u mojoj moći. To je istina. A jesam li sve napravio kako treba? Jesam što se tiče onoga najvažnijeg - nikad sport nisam povrijedio, nikad nisam nikoga uvrijedio i neku nepravilnost učinio. Sve sam zaradio u Kini i Iranu. Kada me netko pita gdje mi je bilo najbolje ja kažem u Kini jer je tamo bilo solarno plaćanje. Odmah sam dobio novce i izašao sam iz jedne sirotinje jer to sam bio cijelu mladost", kazao je trener svih trenera u razgovori za Rtl.hr.