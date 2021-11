I u trenucima kad vodi životnu bitku s opakom bolešću trener svih trenera, Miroslav Ćiro Blažević, nije klonuo duhom. I dalje spremno odgovara na pozive i komentira nogometna zbivanja. Ovaj put javio se srpskom Kuriru, za koji je prokomentirao uspjeh tamošnje reprezentacije koja se golom u 90. minuti protiv Portugala plasirala na Svjetsko prvenstvo u Kataru. Najzaslužniji za preporod Orlova sasvim sigurno je legendarni Dragan Stojković Piksi.

"Piksi, majstore! Bravo, Srbi! Svaka čast! Konačno ste tamo gdje vam je mjesto", počeo je Ćiro.

Tamo gdje pripadaju

"Toliko me je razveselio moj prijatelj Piksi u nedjelju ... Zaslužio je da slavi, veliki je sportaš i igrač, a evidentno i veliki trener! Inteligentan! Onakva utakmica protiv Portugala, i to u Lisabonu... To je najveći dokaz da je dobro psihološki pripremio igrače, da vjeruju do posljednje sekunde. Potvrdilo se da treba vjerovati u sebe. Kunem ti se, sine moj, sretan sam zbog Srbije! Srbija je tamo gdje joj i mesto, na najvećoj nogometnoj sceni svijeta", kazao je trener svih trenera.

Na pitanje kojeg bi igrača Srbije izdvojio dao je odgovor u svom stilu.

"Pitaš me tko je najbolji? Jeste, da ti odgovorim i kažem jedno ime, a onda se ostala trojica, ili četvorica naljute. Pa, da kažu, vidi ga ovaj Ćiro, je... mu ja mater! (smijeh) Kolektiv, sine moj, svi dišu jednom dušom. Ali, hajde. Da ti odgovorim! Tko je najbolji? Piksiiiiiii! Piksi!!!", vikao je u slušalicu smijući se.

Naklonio se Piksiju

"Piksi vas je složio! Napravio je da vi Srbi opet izgledate moćno. Pobjeđivao je Španjolsku, sjećaš se kako je to bilo na mundijalu u Italiji... Kako im je zavukao ona dva gola... Majstorski! Čestitajte mu ovim putem veliku pobjedu i uspjeh. Šalje mu Ćiro bratski stisak ruke", dodao je.

Posebno je oduševljen time što s ovih prostora na SP idu dvije reprezentacije.

"Sve što ova plemenita igra traži, a to su duhovitost i moć u igri, mi s ovog podneblja imamo najviše. Imam pravo ovo pričati. Nije čudo da iz ovog ćoška svijeta na mundijal idu dvije reprezentacije. Hajde, da se tamo sretnemo, u polufinalu, ili finalu. Bilo bi dobro", poručio je. Za kraj je nekoliko riječi posvetio svojoj borbi s rakom.

"Na žalost, nalazi nisu najbolji. Ima tih metastaza, ali sam se odlučio boriti. Nisam klonuo i neću", završio je.