Ruski bogataš Roman Abramovič izjavio je u srijedu kako će prodati aktualnog europskog nogometnog prvaka, londonski Chelsea, za koji nastupa i naš Mateo Kovačić, te je obećao sav novac od prodaje donirati žrtvama rata u Ukrajini.

"U aktualnoj situaciji, odlučio sam prodati klub jer vjerujem kako je to u njegovom najboljem interesu, kako navijača tako i zaposlenika te sponzora", najavio je Abramovič dodavši kako je svojim suradnicima naložio stvaranje humanitarne fondacije kojoj će pripasti sav prihod od prodaje.

"Fondacija će se brinuti za sve žrtve rata u Ukrajini. To uključuje pružanje hitne i trenutačne pomoći kao i podršku dugotrajnom radu na oporavku", dodao je 55-godišnji metalurški magnat.

Abramovič je dodao kako od Chelseaja neće tražiti povratak svih donacija koje je pružio klubu, a pretpostavljeni iznos je 1.5 milijarda funti. Abramovičevo bogatstvo procjenjuje se na 13.3 milijarde dolara.

McGregor želi kupiti Chelsea

Nedugo nakon što je objavljeno da je Abramovič stavio klub "na bubanj", počeli su se javljati mogući kupci. Za sada je najizgledniji Hansjoerg Wyss, švicarski tajkun s američkom adresom, ali javio se i, vjerovali ili ne, najpoznatiji MMA borac na svijetu, "ludi Irac" Conor McGregor. Najslavniji "zločesti dečko", kojeg pola svijeta ne može smisliti, tip koji je zbog brojnih ekscesa, impulzivnog ponašanja i tučnjava izvan kaveza znao završavati čak i zatvoru, oglasio se na društvenim mrežama i napisao je kako razmišlja o tome da kupi Chelsea.

E sada, puno je nejasnoća oko ove Conorove tvrdnje. Prije svega čovjek je deklarirani navijač Manchester Uniteda, dakle rivalske momčadi, drugo i još važnije pitanje - odakle McGregoru novac za kupnju tako slavnog i skupog nogometnog kluba?

McGregor je inače poznat po kontroverznim izjavama, voli zbijati šale, ne pazi što govori i lako je moguće da je njegova izjava bila tek dijelom nekog novog igrokaza.

Chelsea mu odgovorio

"Zanima me ovo", napisao je Conor i označio Chelesa u objavi na Twitteru, ali to je u biti sve što je poručio i nema naznaka da bi mogao ući u utrku za novog vlasnika Chelseaja. No, reda radi, uskoro mu se javio i Chelsea i to putem svog službenog Twittera.

Chelsea mu je poručio: "Hvala na ponudi McGregore, ali da smo htjeli irskog luđaka s usijanom glavom na čelu kluba, ne bismo doveli tebe već bi uzeli Roya Keanea za menadžera".

Nedvojbeno je, McGregor je jedan od najbogatijih sportaša svijeta i vlasnik je uspješne tvornice viskija, ali Conor još uvijek nije "kalibar" koji si može priuštiti kupnju tako jakog nogometnog kluba. McGregor zarađuje od 25 do 50 milijuna eura po borbi, na borbi s Floydom Mayweatherom "digao" je oko 100 milijuna, a od prodaje svog viskija lani je zaradio 430 milijuna funti. No, svejedno još uvijek nije dovoljno "težak" da u ovaj posao uđe sam, a očito je da ga niti u klubu ne žele.