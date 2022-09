Sjećate li se sjajnog meksičkog nogometaša Javiera Hernandeza Chicharita? Ovaj 33-godišnji meksički nogometaš već dvije i pol godine igra u Los Angeles Galaxyju, jednom od najpopularnijih klubova iz američkog MLS-a.

Momčad trenutno drži osmu prvenstvenu poziciju u Zapadnoj konferenciji, a prije par dana su pobijedili New England. Meksički golgeter je bio strijelac za gostujuću ekipu, a mrežu je pogodio već u četvrtoj minuti, no nije to jedino što je zanimljivo iz tog susreta.

Na utakmici se, naime, dogodio incident u kojem su trojica igrača domaće ekipe prišla Chicaritu, koji je srušio kao pokošen. Inače u takvim situacijama igrači čekaju udarac glavu o glavu, pa se jedan baci na pod kako bi ovaj koji je ostao stajati zaradio karton.

Bilićev miljenik

Javier Hernandez je, podsjetimo, slavu stekao u Manchester Unitedu, a također je nosio i dres slavnog Real Madrida. Nastupao je i za West Ham kad ga je vodio Slaven Bilić, Bayer i Sevillu, dok je u dresu meksičke reprezentacije odigrao 109 utakmica te zabio 52 gola.

Jedan od njih bio je i u utakmici SP-a 2014. godine u Brazilu, kada su Meksikanci s 3:1 svladali Hrvatsku, u ključnoj utakmici za prolaz u nokaut fazu turnira. U srpnju 2017. došao je u West Ham, doveo ga je Nane… "Bilić me zvao i prije tri godine, od tada smo ostali u kontaktu… A kada smo vidjeli ovu priliku, obojica smo je iskoristili", izjavio je Chicharito prije 5 godina.

Ove sezone je postigao 12 golova, a svi su bili iz šesnaesterca, uvijek je Meksikanac imao nos za gol...