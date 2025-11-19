FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
drama u pragu /

Skandal nakon pobjede 6-0: Češki nogometaši kažnjeni, zvijezda ostala bez vrpce

Skandal nakon pobjede 6-0: Češki nogometaši kažnjeni, zvijezda ostala bez vrpce
×
Foto: Marko Lukunic/pixsell

Češka je krivac što Hrvatska nije imala savršene kvalifikacije na putu prema Svjetskom prvenstvu

19.11.2025.
17:20
Hina
Marko Lukunic/pixsell
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Izvršni odbor Češkog nogometnog saveza kaznio je svoje reprezentativce zbog, kako se navodi, neprimjerenog ponašanja nakon utakmice protiv Gibraltara u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo.

Češka je u Olomoucu pobijedila 6-0 čime je završila natjecanje u skupini L na drugom mjestu iza Hrvatske. Izravni plasman na SP izborila je Hrvatska, dok Česima predstoji nastup u dodatnim europskim kvalifikacijama tijekom ožujka iduće godine i još imaju šansu plasirati se na prvenstvo.

„Niti jedan igrač nije iznad zemlje koju predstavlja na travnjaku i izvan njega te niti jedan igrač nije iznad navijača koji troši svoje vrijeme i energiju i izdvaja svoja sredstva da bi podržao reprezentaciju“, naveli su iz Češkog nogometnog saveza.

Dodali su čelnici tamošnjeg saveza da navijači imaju pravo izraziti nezadovoljstvo rezultatima reprezentacije i da su im se igrači na posljednjem susretu, bez obzira na sve, trebali zahvaliti na podršci koju imaju od početka kvalifikacija. S obzirom da igrači takvo što nisu učinili uslijedila je kazna.

Savez je odlučio da igračima neće isplatiti premije koje su trebali dobiti za pobjedu protiv Gibraltara te će taj iznos biti poslan u humanitarne svrhe. Isto tako, kapetan Tomaš Souček je izgubio vrpcu i neće obnašati tu dužnost u idućem ogledu.

Češka je krivac što Hrvatska nije imala savršene kvalifikacije na putu prema Svjetskom prvenstvu. Njihov je dvoboj u Pragu završio bez golova.

Češka je u skupini L ostvarila pet pobjeda, jedan remi i dva poraza. Osim kod Hrvatske u Osijeku izgubila je na gostovanju kod Farskih otoka.

POGLEDAJTE VIDEO: Luka Sučić propušta Češku zbog privatnih razloga, vraćaju se Gvardiol i Šutalo

češkaKapetanKazna
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
drama u pragu /
Skandal nakon pobjede 6-0: Češki nogometaši kažnjeni, zvijezda ostala bez vrpce