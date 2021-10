Svjetsko nogometno prvenstvo svake dvije godine neće umanjiti "čaroliju" turnira jer njegova učestalost ne bi utjecala na njegovu kvalitetu i prestiž, izjavio je predsjednik Međunarodne nogometne federacije (FIFA) Gianni Infantino prilikom posjeta Izraelu.

Infantino je bio jedan od uglednih gostiju koji su prisustvovali desetoj godišnjoj konferenciji Jerusalem Posta.

'To je čaroban turnir'

FIFA i dalje ne odustaje od ideje uvođenja World Cupa svake dvije godine. Trenutačno provodi studiju izvodljivosti o praktičnosti organiziranja SP-a svake dvije godine usprkos žestokih kritika raznih federacija, klubova, igrača i navijačkih skupina.

"Svjetsko prvenstvo sa 48 reprezentacija (od 2026.) već je odlučeno. Hoće li se održavati svake dvije ili četiri godine, to je u fazi savjetovanja", rekao je Infantino medijima u Izraelu.

"Upravo zato što se radi o čarobnom turniru možda bi se to trebalo događati češće," dodao je.

Europska nogometna federacija (UEFA) je u rujnu oštro kritizirala ideju Međunarodne nogometne federacije (FIFA) o uvođenju Svjetskog prvenstva svake dvije godine. UEFA je pozvala FIFA-u da prestane provoditi plan za uvođenje World Cupa svake dvije godine, te da se umjesto toga uključi u “istinske konzultacije” o reformi međunarodnog kalendara utakmica.

No, Infantino, očito ne posustaje.

"Ugled nekog događaja ovisi o njegovoj kvaliteti, a ne o učestalosti. Svake godine imate Super Bowl, Wimbledon ili Ligu prvaka svake godine, a svi su uzbuđeni i čekaju ga."

Pronalaženje pravog formata

Prvi čovjek krovne nogometne organizacije je rekao kako FIFA želi proširiti i Svjetsko klupsko prvenstvo koje se održava svake godine.

"Željeli bismo povećati vrijednost državnih prvenstava i domaćih liga", dodao je. "Moramo pronaći pravi format koji neće previše ometati kalendar i sve ostale događaje."

Infantina su također, pitali može li Izrael ikada biti domaćin Svjetskog prvenstva.

Posebno SP u Kataru

"Zašto ne možemo sanjati o Svjetskom prvenstvu u Izraelu i njegovim susjedima? Ništa nije nemoguće. Moramo razmišljati veliko," rekao je Infantino.

Govoreći o Kataru, Infantino se osvrnuo i na kritike da je domaćin idućeg World Cupa 2022. nagrađena turnirom.

"Sada nas čeka 13 mjeseci do sljedećeg Svjetskog prvenstva u Kataru. Bit će to vrlo različito SP, vrlo jedinstveno jer će svi stadionu biti vrlo blizu, možda na ukupno 50 kilometara. Za ljubitelje nogometa bit će to poput djeteta u Disneylandu jer na jednom mjestu dobivate sve najbolje, izvrsnu atmosferu, odličan ambijent. Nogomet je slavlje, radost, strast. Siguran sam da će ovo biti fantastično Svjetsko prvenstvo," poručio je.