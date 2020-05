ČEFERIN OTKRIO PLAN ZA ZAVRŠAVANJE NOGOMETNE SEZONE: ‘Imamo ideju, samo čekamo potvrdu datuma’

I Liga prvaka i Europska Liga još moraju završiti svoju osminu finala s obzirom da su odigrane samo prve utakmice

UEFA planira završiti sezonu 2019./20. do kolovoza, uključujući i Ligu prvaka i Europsku ligu, izjavio je predsjednik Europske nogometne federacije Aleksander Čeferin.

Većina je europskih liga prekinuta sredinom ožujka zbog COVID-19 , ali neke su lige najavile nastavak prvenstva u nadolazećim tjednima. Francuska i nizozemska liga su otkazale nastavak prvenstva i proglasile prvake, a njemačka Bundesliga je jučer nastavila prekinuto prvenstvo i Čeferin se nada da će najmanje 80 posto liga krenuti tim putem i završiti svoje prvenstvo.

“Imamo ideju, ali moramo pričekati izvršni odbor UEFA-e da potvrdi datume. Mogu reći da će europska sezona biti završena, ako sve bude kako to sada vidimo, u kolovozu”, rekao je Čeferin za beIN Sports.

“Kako sada stvari stoje, siguran sam da možemo završiti europsku sezonu, a to znači i UEFA-ina natjecanja.”

“Mislim da će većina liga završiti svoja prvenstva. One koje neće, to je njihova odluka. No i dalje će morati igrati kvalifikacije ako žele sudjelovati u UEFA-im natjecanjima.”

Francuzi će igrati u Francuskoj ili na neutralnom terenu

I Liga prvaka i Europska Liga još moraju završiti svoju osminu finala s obzirom da su odigrane samo prve utakmice.

PSG, koji je proglašen francuskim prvakom, treba igrati uzvratnu utakmicu osmine u gostima nakon što je franuska vlada objavila da se natjecanja u profesionalnim sportovima u Francuskoj mogu vratiti tek u rujnu.

“PSG i Lyon će morati organizirati utakmice u Francuskoj”, kazao je Čeferin. “Ako to ne bude moguće, onda će morati to učintii na neutralnom terenu. Ako ne možete igrati u svojoj zemlji, onda to morate organizirati na neutralnom terenu. Ne vidim razlog zbog kojeg im francuska vlada ne bi dopustila da organiziraju utakmicu bez gledatelja, ali budemo vidjeli. To je izvan moje moći”, naglasio je.

Euro 2020, koji se trebao igrati ovo ljeto u 12 europskih gradova, odgođen je za ljeto sljedeće godine.

“Razgovarali smo s predstavnicima devet gradova i sve je dogovoreno”, dodao je Čeferin. “S preostala tri grada imamo nekih problema. Pa ćemo nastaviti pregovarati. U načelu, organizirat ćemo prvenstvo u 12 gradova, ali ako to ne bude moguće, onda smo spremni to napraviti u deset, devet ili osam”.