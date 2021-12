Modrić, Casemiro i Kroos najbolji su vezni red na svijetu. Njih trojica imaju toliko iskustva i toliko odigranog nogometa da su izvanredni. Osim toga, pokazalo se da su jako dobar miks. Kad su njih trojica zajedno, nitko se s njima ne može usporediti.

Izjavio je to Carlo Ancelotti za madridski As. Podijelio je te njegove riječi na Twitteru najpoznatiji stručnjak za transfere Fabrizio Romano, ali je na to dodao kako Talijan želi da Modrić što prije produži ugovor.

Da će se to dogoditi najavila je nedavno španjolska Marca. Ugledni sportski list objavio je kako su Modrić i Kraljevski klub dogovorili sve detalje novog ugovora koji će trajati do ljeta 2023. godine.

Modrićev važeći ugovor s Realom traje do kraja sezone, a kapetan Vatrenih je svojim sjajnim igrama natjerao jedan od najuspješnijih svjetskih klubova da mu ponudi nastavak suradnje.

To je dobra vijest i za hrvatsku reprezentaciju koju potkraj iduće godine očekuje nastup na Svjetskom prvenstvu u Kataru. Bivši najbolji nogometaš svijeta je na Santiago Bernabeu stigao 2102. godine iz Tottenhama za 30 milijuna eura.

A odgovorio je Ancelotti, inače, i na pitanje koja je tajna Modrićeve dugovječnosti.

"Ima tu svega pomalo, nema sumnje. Luka i svi sadašnji igrači tijekom karijere jako brinu o sebi i drugima. To su treninzi, dijete, njega. Sve pomalo. Igrači koji dostignu godine Modrića, Ronalda ili Ibrahimovića imaju velike zasluge, ali to je zato što su vrlo profesionalni", kazao je.

Modrić je u dresu Los Blancosa upisao 409 nastupa i postigao 28 golova. S Realom je osvojio čak 16 trofeja pri čemu i četiri Lige prvaka (2014., 2016., 2017. i 2018.).