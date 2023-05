Prvi susret završio je bez pobjednika, 1-1. Pogotke su postigli Vinicius Jr. za Kraljeve, te Kevin De Bruyne za Građane.

Nakon što su po dolasku u zračnu luku u Manchesteru imali problem sa autobusnim prijevozom do grada, trener Carlo Ancelotti i Luka Modrić bili su dobro raspoloženi na konferenciji za novinare.

Modrić je imao priliku govoriti prvi, a zanimljivo na pressici je bio i prije fenomenalne predstave Reala u Liverpoolu.

''Jedva čekamo utakmicu, moramo uživati u njoj. Sve ove titule koje smo osvojili kroz godine govore puno o nama. Već smo odigrali puno polufinala i želimo sutra proći u to finale.''

Dotaknuo se i činjenice da bi mu osvajanje ovosezonske Lige prvaka bilo već šesto u karijeri: ''Naravno da razmišljam o tome, dodatna je to motivacija. Iako, ovo je Real Madrid i uvijek želiš pobijediti bez obzira na to koje je natjecanje u pitanju. Liga prvaka je naše natjecanje i vjerujemo u svoje kvalitete, a ključno je to što smo prava momčad, borimo se svi jedni za druge. Velika je sloga između mladih igrača i nas starijih.''

Modrić je uoči sutrašnje utakmice na Etihadu indirektno priznao kako je bio u Srbiji te da nije htio da mu se dogodi scenarij kada je 2015. propustio završnicu Lige prvaka zbog ozljede: "Moja ozljeda protiv Girone? Htio sam učiniti sve da igram finale Cope i polufinale Lige prvaka. Razmišljao sam o 2015. godini i nisam htio propustiti te utakmice. Sada se osjećam dobro, nema nelagode, ništa. Pokušao sam nešto drugačije da se oporavim od ozljede i poslušao sam savjete nekih prijatelja. Dobro je prošlo. Sada sam dobro i sretan sam što sam ovdje."

Hrvatski kapetan spreman je za utakmicu: ''Dobro se osjećam, nemam nikakvih poteškoća. Sretan sam što sam dobro i što mogu biti ovdje. Sutrašnja utakmica biti će 50-50, razlika će biti u sitnim detaljima. Obje ekipe imaju elitne igrače, moramo biti maksimalno koncentrirani i vjerujem da ćemo onda uspjeti u tome da uđemo u finale.''

Ne razmišljaju o jedanaestercima

Nakon našeg kapetana, uslijedila su pitanja za trenera Ancelottija: ''Blizu smo nečeg velikog, jako smo motivirani i znamo da je teško, ali to nas čini još boljima. Pobjeda na penale? Ne razmišljamo o tome, bili bi u krivu, a i ne možemo ih trenirati jer ne možeš usporediti atmosferu s utakmice na treningu.''

Pritisak je pomalo bacio na stranu Guardioline ekipe: ''Igrači znaju da će biti puno trenutaka u kojima će patiti, ali kada Cityju postane teško onda moraju zagristi i koristiti prilike koje im se otvore. City igra najbolji nogomet u Europi. Guardiola kaže da ne zna našu tajnu? Nije lako objasniti, Liga prvaka je naše natjecanje od samih početaka, želimo i dalje stvarati povijest.''

Da nije opasan samo Haaland rekao je i Ancelotti: ''Ne razmišljamo samo o Haalandu, tu su De Bruyne, Mahrez, Gundogan... biti će teško. Lako moguće je da će zabiti vrlo rano, ali to možda i neće biti veliki problem jer ćemo onda imati puno više vremena za odgovor. Moramo biti hrabri i pokazati pravi karakter.''

Iako je prva utakmica pljuštala od uzbuđenja, trener je iznenadio: ''Jaki smo u tranziciji, ali mislim da sutra neće biti utakmica s puno tranzicije.''

Možda je na taj način najavio i zatvoreniju utakmicu, ali sve u svemu sutra ćemo sve vidjeti, utakmica počinje u 21 sat, a pobjednik će u finalu Lige prvaka igrati protiv boljeg iz ogleda Intera i Milana, gdje Inter danas brani prednost od 2-0 iz prvog susreta.