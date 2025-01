Cannavaro prelomio, presjekao i donio krucijalnu odluku glede Petkovića: Ovo je istina iz Turske

Nogometaši Dinama trenutno bruse formu u Turskoj. Nakon lošijeg prvog dijela ligaške sezone koju su završili sa -7 u odnosu na Rijeku i Hajduk, izravne konkurente za naslov, dinamovci su, zajedno s novim trenerom Fabijom Cannavarom, ozbiljno pristupili poslu i bruse sve segmente za nastavak sezone. Bolje rečeno, barem kako se da iščitati iz izvještaja dvojice novinara koji su s Dinamom na pripremama u Turskoj, Tome Ničote iz Germanijaka i Davorina Olivarija iz Sportskih novosti, Cannavaro želi da Dinamo igra drugačije.

Brz, moderan i okomit nogomet

Želi da Dinamo igra moderan, brz, okomit nogomet, s puno ritma, energije, napadački konkretan i obrambeno žestok, s jednim ili maksimalno dva dodira lopte, želi da se linije brzo pomiču i da obrana ne gubi glavu. U Turskoj je Talijan nametnuo svoj stil, vrlo energičan, sudjeluje i sam u nekim vježbama, a stalno priča, viče, potiče igrače. Onda zaustavlja igru, objšanjava im što želi i kako se moraju kretati, kad izaći u presing, kad malo stati. Postavlja točno određene zadatke, inzistira na loptama po zemlji, jednom ili najviše dva dodira, na kretnjama bez lopte.

'Go, go, go, one touch, two touch'

"Go, go, go, one touch, two touch", sugerira onako energično, glasno, Fabio Cannavaro svojim nogometašima.

"Traži od svakog igrača maksimalni angažman, od Petkovića da se vraća i igra obranu, od stopera da izlaze visoko. U nekim trenucima, recimo, razmak između Dinamovog napada i obrane nije bio veći od 20-25 metara, zadnja crta stajala je gotovo na centru. Pogotovo kad se igra visoki presing. Onda, u jednom trenutku Cannavaro igračima kaže da se malo povuku i odmore, dopuste protivničkoj obrani da vodi loptu, a onda opet vikne "Go!" i kreće napad na loptu iz svih smjerova. Ono na čemu također inzistira jest da, čim imaju loptu, njegovi igrači svi krenu prema naprijed, da ih u završnici akcija bude u šesnaestercu dovoljan broj", piše novinar Germanijaka.

Bruno Petković ima svoj stil igre u Dinamu, drugačiji nego, primjerice, u reprezentaciji Hrvatske gdje Zlatko Dalić od njega očekuje da više igra u tzv. boxu, šesnaest metara. U Dinamu se dosta povlači prema iza, traži loptu, spušta ju prsima, dodaje igračima, kreira, a pritom se slabije vraća u obranu. E vidite, toga više nema. Cannavaro je prelomio što se tiče toga, želi da se stalno vraća u obranu, bez iznimke.

Foto: Marko Lukunić/PIXSELL Cannavaro od svojih igrača traži igru po tlu, duge lopte iz zadnje linije mogu biti rješenje samo u kranjnoj nuždi, kad momčad nikako ne može izaći iz presinga. Na slici možemo vidjeti Brunu Petkovića i Teophilea Catherina u duelu. Lopta je na tlu.

Cannavaro želi probuditi i vratiti u formu Brunu Petkovića. Bez obzira na što tko mislio o njemu, Petko je jedan od najvažnijih igrača Dinama, ključan, kako se ono popularno kaže. Cannavaro zna da će mu Baturina sigurno biti, uz Brunu Petkovića, vjerojatno presudan u borbi za naslov prvaka Hrvatske. Njih dvojica su fantastični igrači.

Velika zadaća

"Nema neke filozofije, najveći zadatak novog Dinamovog trenera Fabija Cannavara jest obraniti naslov prvaka Hrvatske, što neće biti niti malo lagan posao. Osim što mu je primarni cilj titula, Cannavaro ima još jednu veliku zadaću. To mu je jedan od najznačajnijih poslova na turskim pripremama. Don Fabio mora vratiti Martina Baturinu na negdašnju razinu! Bati opet mora sjati", navode Sportske novosti.

POGLEDAJTE VIDEO: Cannavaro 'stisnuo gas' na treningu, igrači hvataju zrak: 'Evo kako se Modri pripremaju za Šahtar

