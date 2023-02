Nogometaši Arsenala ostvarili su minimalnu, ali važnu pobjedu 1-0 na gostovanju kod Leicester Cityja, koja je "topnicima" donijela pet bodova prednosti pred Manchester Cityjem u borbi za naslov prvaka.

Pobjednički pogodak postigao je Brazilac Gabriel Martinelli u 46. minuti, na dodavanje Trossarda.

Arsenal je još dvaput tresao mrežu domaće momčadi, ali su oba puta golovi poništeni - Trossardov u prvom poluvremenu, zbog prekršaja u začetku akcije koja je prethodila pogotku, te Sakin u drugom dijelu, jer je dodavač Martinelli bio u zaleđu kad mu je upućena lopta.

Arsenal je iz 24 nastupa sakupio 57 bodova, pet više od aktualnog prvaka Manchester Cityja. Leicester City je sa 24 boda ostao na 14. poziciji. ali je samo tri boda iznad zone ispadanja u kojoj su se dogodile pretumbacije nakon subotnjih posljepodnevnih dvoboja.

'Sveci' tonu prema Drugoj ligi

Pobjedama su se iz "crvenog područja" izvukli West Ham i Leeds United, a u nju su upali Everton i Bournemouth, uz Southampton koji se učvrstio na dnu porazom (0-1) u Leedsu.

Firpo je u 77. minuti postigao pogodak koji je Leedsu donio petu pobjedu u ovoj sezoni i doveo ga do 22 boda. Jedan manje imaju Everton i Bournemouth, a Southampton je na 18.

Mislav Oršić nije konkurirao za nastup u Leedsu zbog potresa mozga, a Duje Ćaleta-Car je ostao na klupi Southamptona.

'Čekićari' zabili 4 gola u 15 minuta

Everton je na svom Goodison Parku poražen od Aston Ville sa 2-0. Momčad Unaija Emeryja je tako prekinula niz od tri poraza, a pogotke su postigli Watkins iz kaznenog udarca (63) i Buendia (81). Villa je s 31 bodom ostala na 11. mjestu, a bodovno se izjednačila s Chelseajem.

U dvoboju West Hama i Nottingham Foresta do 70. minute nije bilo pogodaka, a onda je u 15 minuta domaća momčad čak četiri puta zatresla mrežu. Dvaput je to učinio Danny Ings (70, 72), a po jednom Declan Rice (78) i Michail Antonio (85). West Ham je tako prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede i sa 23 boda došao do 16. pozicije. Nottingham je na 13. mjestu sa dva boda više.