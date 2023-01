Dinamo je u 18. kolu HNL-a na Maksimiru protiv fenjeraša Gorice odigrao samo 0:0. Modri su dominirali od samog početka susreta, a mreža Gorice zatresla se već u 2. minuti kada ju je pogodio njezin bivši igrač Špikić koji je s 12-13 metara iskosa s lijeve strane pospremio jedan sretni odbijanac iza leđa Banića.

No, uključila se VAR soba koja je glavnom sucu Strukanu signalizirala kako je u začetku akcije Ristovski napravio prekršaj prilikom osvajanja lopte pa je Špikićev pogodak opravdano poništen. Kolika je bila terenska nadmoć Dinama pokazuje i podatak kako je lopta preko 80 posto vremena bila u posjedu domaćih. No, bio je evidentan izostanak individualne kvalitete u samom vrhu napada nakon prodaje Oršića i ozljede Petkovića, pa je vratar Gorice Banić tek sporadično bio prisiljavan na intervencije. Najbliži pogotku bio je stoper Šutalo u 69. minuti kada je pucao glavom pod gredu, no Banić je uspio vršcima prstiju odbiti loptu u okvir gola.

Bio je ovo drugi susret Gorice pod vodstvom novog trenera Željka Sopića i drugi put je utakmica završila bez pogodaka. I dok su Goričani u srijedu na svom terenu protiv Varaždina bili bliži pobjedi, u završnici susreta nisu realizirali niti 11-erac, u Maksimiru su se ograničili na čvrstu obranu koja je ovoga puta uspjela izdržati do kraja.

'Ništa ne zamjeram dečkima'

Vodeći Dinamo sada ima 42 boda, sedam više od drugog Hajduka, dok je Gorica i dalje na dnu s devet bodova, četiri manje od pretposljednjeg Šibenika.

"Uvijek je otvaranje nastavka sezone teško, to je ova utakmica i pokazala. Htjeli smo doći do tri boda, ali nismo uspjeli iako smo dominirali. Nismo stvorili previše šansi. Oni su se organizirano branili u niskom bloku, mi nismo bili raznovrsni, a u prvom dijelu smo igrali presporo. Ne mogu previše toga zamjeriti igračima. Htjeli smo, tražili smo put, ali zadnji pas mora biti bolji. Početak je polusezone, forma će se hvatati kroz sljedeće utakmice. Rezultat je bio realan", prokomentirao je utakmicu trener Dinama, Ante Čačić. Potom je otkrio i što je falilo.

"Naravno da se ne može tako brzo nadomjestiti odsustvo Petkovića i Oršića. No, ne bih nakon jedne utakmice donosio sudove. Petković će se, nadam se, brzo oporaviti, a igrači koji su igrali umjesto Oršića su na toj poziciji već igrali. Teško je očekivati tri boda u svakoj utakmici, ali ne mogu puno toga zamjeriti momčadi", zaključio je.