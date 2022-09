Nogometaši Dinama nastavili su pobjednički niz u domaćem prvenstvu te su u 9. kolu HNL, na gostujućem terenu, svladali Goricu 1-0 (0-0).

U slaboj utakmici, s malim brojem prilika, mreže su mirovale sve do 92. minute. No, tada je Dinamo ipak slomio domaćina, a pogodak je za nova tri boda postigao Mislav Oršić.

"Vrlo teška utakmica i vrlo veliki bodovi za nas. Da je zaslužilo neriješeno, ne bi bilo nezasluženo. Do pobjede smo došli snagom volje. Napravili smo premalo prilika zahvaljujući jako dobro organiziranom domaćinu koji nas je onemogućio u svemu. Bili su stvarno jako dobri", rekao je Ante Čačić nakon utakmice i nastavio:

'Dobro im je došlo'

"Nisu nas uspjeli uvesti u nervozu da im nešto poklonimo iako su imali dobru situaciju jednu. Dominirali smo nakon tih zamjena. Mislim da je čak ovim igračima koji su ušli s klupe to dobro došlo, da osjete podražaj utakmica uoči Milana".

"Teško je igračima ne biti mislima s Chelseajem ili Milanom koliko god se mi trudili da tako ne bude. To ostavlja traga na igračima pa neke lopte budu netočne, ali to tako ide. Pokazali smo snagu volje, malo smo i isprovocirali sreću i došli smo do pobjede", rekao je Čačić i dodao:

"U Milano idemo tražiti svoju šansu. Mislim da nam raspored ide na ruku jer Chelsea i Milan još nisu u optimalnoj formi, ali istovremeno ne smijemo zaboraviti da idemo u goste prvaku Italije. No, Dinamo će učiniti sve da tu utakmicu učini dostojnom Lige prvaka".