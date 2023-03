Nogometaši zagrebačkog Dinama plasirali su se u polufinale Hrvatskog kupa nakon što su na stadionu u Maksimiru u četvrtfinalu svladali Lokomotivu sa 3-1 (1-1, 0-1) nakon produžetka.

Lokomotiva je povela golom Silvija Goričana (37), no Dario Špikić (55) je u drugom dijelu poravnao na 1-1 da bi Dinamo u dodatnih pola sata osigurao prolazak preko Josipa Drmića (91), koji je pogodio u 47. sekundi produžetka, a u igru je ušao u pauzi između kraja drugog poluvremena i početka produžetka, te Roberta Ljubičića (117).

"Gledali smo stvarno dobru utakmicu u kojoj smo mi prošli dalje očekivano teško. S njima je uvijek neizvjesno. U prvom poluvremenu su bili življi, hitriji i zasluženo su poveli. U drugom smo ulaskom Ademija mi bili življi iako smo imali dosta sreće u onoj situaciji kad je Aliyu bio u zaleđu jer bi se teško bilo vratiti nakon 0:2. U produžetku smo krenuli s dva napadača i pobijedili. Nije lako nakon Hajduka, bili smo malo teški, ali cilj je ostvaren. Drago mi je da svi igrači koju uđu u igru i daju obol igri, to me veseli", rekao je nakon utakmice trener Dinama Ante Čačić.

U posljednje vrijeme spominje se odlazak kapetana Arijana Ademija u kinu.

"Ademi je tu i dok je tu ja tu priču ne bih razvlačio. Za njega postoji interes i naći ćemo rješenje koje je najbolje i za njega i za Dinamo. To može biti i odlazak. Iluzorno je govoriti o njegovu značaju za ovu momčad, on je tu 13 godina i svaku utakmicu ide maksimalno. On je kohezivni faktor, on je vođa, igrači ga slijede i to je suvišno govoriti. No, doći će vjerojatno vrijeme kad će Dinamo mora igrati bez Ademija, a hoće li to biti za šest mjeseci ili godinu dana, to ne znamo."

Dinamo za vikend čeka novi derbi, utakmica s Osijekom.

"Dobro smo izgledali iako smo nedavno igrali s Hajdukom, ritam je bio dobar. U nastavku i u produžetku smo pokazali da smo dobri. Imamo dovoljno vremena do Osijeka, četiri dana će biti dovoljno za pripremu."

Trener Lokomotive Silvio Čabraja je istaknuo:

"Odigrali smo korektnu utakmicu. Na kraju smo izgubili, ali malo ostaje žal za tim. To je kvaliteta Dinama, ima duži roster igrača, a mi smo prejeftino primili gol za 1:1 i još smo prije toga promašili šansu za 2:0. Ovako smo se uzalud potrošili 120 minuta, a sad nas čeka teško gostovanje u Splitu. Imali smo dosta šansi. Malo mi je to već čudno kad se sjetim i utakmice s Rijekom i ovog danas. Malo je to previše, osobito protiv Dinama da stvoriš tri, četiri šanse i da ih ne realiziraš. Mogli smo kalkulirati, ali smo išli proći dalje i sad smo jako umorni uoči Hajduka. Ali, imaju i oni tešku utakmicu u Osijeku."