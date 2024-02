Legenda talijanskog, ali i svjetskog nogometa, Gianluigi Buffon (46) povukao se iz nogometa u kolovozu, zaključivši blistavu 28-godišnju karijeru u kojoj je osvojio 29 trofeja, uključujući Svjetsko prvenstvo 2006. godine. Njegova zbirka trofeja također uključuje deset naslova Serie A, šest talijanskih Kupova te jedan naslov prvaka Francuske.

Iako je igrao čak tri finala, Buffon nikada u karijeri nije uspio osvojiti Ligu prvaka. Međutim, Buffon inzistira na tome da se ono za čime najviše žali u životu dogodilo kada je imao samo 18 godina.

"Napravio sam puno grešaka, posebno kad sam bio mlad. Najmanje sam ponosan na to što sam diplomu završene srednje škole kupio s 18 godina. Ne bih to nikada ponovio", rekao je Buffon koji dodaje da ga nije briga za to što nije uspio osvojiti Ligu prvaka jer je samo igranje u njoj bilo dovoljno.

"To za mene nikada nije bila rana, za mene je to bio poticaj da se svake godine borim za nešto iznimno veliko. Ako moram reći nešto općenito što dotiče svijet Juvea, suigrače i menadžere, bilo mi je jako žao njih i navijača koji su čeznuli za tom titulom više ili manje trideset godina. Za mene je igranje u Ligi prvaka već bilo zadovoljstvo, pobjeda u njoj bila bi zatvaranje kruga, ali nije me briga."

O svojoj ljubavi prema Juventusu, u kojem je proveo 17 godina karijere, rekao je: "Juventus je bio moj nogometni život, bilo je divnih uspomena, avantura i ljudskog rasta i posvećenja sa sportskog gledišta. Juveov svemir okreće vaše uvjerenja naglavačke, ali u trenutku kada uspijete oni nikada neće odustati od vas", zaključio je Buffon.

