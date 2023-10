U posljednjem susretu devetog kola Primere Granada je priredila iznenađenje odigravši na svom Nuevo Los Carmeness stadionu 2-2 protiv Barcelone. Granada tako i četvrti susret u nizu nije izgubila od Barce. Domaćin je čak vodio 2-0, ali na kraju ipak nije izdržao i Barca je uspjela izjednačiti. Junak večeri bio je napadač Granade, Bryan Zaragoza, 22 godine star i 164 centimetara visoki virtuoz.

Bryanu Zaragozi trebalo je svega 17 sekundi za vodeći pogodak na utakmici. Bio je to najbrži gol koji je katalonski velikan primio u 21. stoljeću. Do sada je najbrži bio Karim Benzema koji je 2011. u velikim derbiju zabio za Real nakon 21 sekunde utakmice.

Novi šok za goste uslijedio je u 29. minuti kada je Zaragoza postigao i drugi gol za Grandu koja je ogled protiv Barce dočekala na 19. mjestu ljestvice. U posljednjim trenucima prvog dijela goste je u život vratio Lamine Yamal, a izjednačio je Sergi Roberto u 86. minuti.

Nevjerojatne pogotke Granadinog Zaragoze pogledajte OVDJE.

Ludnica na samom kraju

Do kraja susreta bila su još dva velika uzbuđenja na obje strane terena. Zaragoza je u 88. minuti bio korak do hat-tricka, no nije imao sreće, pogodio je stativu. Sreće nije imao niti Joao Felix koji je u drugoj minuti nadoknade zabio za goste, no VAR je poništio gol zbog zaleđa.

Zanimljivo, bila je to četvrta uzastopna utakmica u kojoj Barca nije uspjela poraziti Granadu. Tri susreta su završila neodlučeno, a jednom je slavila Granada.

