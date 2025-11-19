Petković prijeti raskidom i odlaskom: Stvari su se u Turskoj opasno zakuhale

Bruno Petković je kao najzvučnije ime Bobanove nezapamćene čistke u Dinamu stigao u turski Kocaelispor kao veliko pojačanje, ali čini bi se da bi uskoro mogao napustiti taj klub.

Razlog za odlazak bivšeg hrvatskog reprezentativca je financijske prirode. Naime, turski mediji su nedavno pisali da je Kocaelispor Petkoviću trebao isplatiti 650.000 eura, a to navodno nisu učinili.

Turski novinar Reşat Can Özbudak navodi kako je Petković poslao službeni zahtjev klubu, u kojem traži isplatu dugovanja, a prema pravilima FIFA-e Petković ima pravo raskinuti ugovor, ako Kocaelispor ne ispuni njegov zahtjev u sljedećih 10 dana.

Podsjetimo, i prije potpisivanja ugovora, Turci su prekršili prvotni dogovor, ali bivši kapetan Plavih, koji je prije dva mjeseca napunio 31 godinu, odlučio je ipak prihvatiti njihovu ponudu te potpisati na dvije godine.

ÖZEL | Bruno Petkovic, Kocaelispor’a ihtarname çekti. Kocaelispor, 10 gün içinde ödeme yapmadığı taktirde oyuncu FIFA kulları gereği fesih hakkına sahip olacak. — Reşat Can Özbudak (@resatcan_ozbdak) November 19, 2025

Petković je ove sezone u dresu Kocaelispora odigrao osam utakmica i zabio četiri gola. Zadnju utakmicu odigrao je početkom listopada, a otad se vodi kao ozlijeđen igrač.