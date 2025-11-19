FREEMAIL
ROK JE 10 DANA /

Petković prijeti raskidom i odlaskom: Stvari su se u Turskoj opasno zakuhale

Petković prijeti raskidom i odlaskom: Stvari su se u Turskoj opasno zakuhale
Foto: Profimedia

Razlog za odlazak bivšeg hrvatskog reprezentativca je financijske prirode

19.11.2025.
13:29
Sportski.net
Profimedia
Bruno Petković je kao najzvučnije ime Bobanove nezapamćene čistke u Dinamu stigao u turski Kocaelispor kao veliko pojačanje, ali čini bi se da bi uskoro mogao napustiti taj klub. 

Razlog za odlazak bivšeg hrvatskog reprezentativca je financijske prirode. Naime, turski mediji su nedavno pisali da je Kocaelispor Petkoviću trebao isplatiti 650.000 eura, a to navodno nisu učinili.

Turski novinar Reşat Can Özbudak navodi kako je Petković poslao službeni zahtjev klubu, u kojem traži isplatu dugovanja, a prema pravilima FIFA-e Petković ima pravo raskinuti ugovor, ako Kocaelispor ne ispuni njegov zahtjev u sljedećih 10 dana.

Podsjetimo, i prije potpisivanja ugovora, Turci su prekršili prvotni dogovor, ali bivši kapetan Plavih, koji je prije dva mjeseca napunio 31 godinu, odlučio je ipak prihvatiti njihovu ponudu te potpisati na dvije godine.

Petković je ove sezone u dresu Kocaelispora odigrao osam utakmica i zabio četiri gola. Zadnju utakmicu odigrao je početkom listopada, a otad se vodi kao ozlijeđen igrač.

Bruno PetkovićKocaelispor
najčitanije
Petković prijeti raskidom i odlaskom: Stvari su se u Turskoj opasno zakuhale